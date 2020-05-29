Sözde insan hakları savunucuları ABD’deki ırkçılığa suspus

İnsan hakları savunucuları ABD'deki ırkçılığa ses çıkarmıyor. Konuya ilişkin konuşan AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, şunları kaydetti: “Eğer Türk polisi böyle birşey yapmış olsaydı dünya ayağa kalkardı. Gezi olaylarında Avrupa ülkelerinin ve sözde insan hakları savunucularının Türkiye’ye karşı tutumunu herkes gördü. Bütün dış basın İstanbul’a gelip sanki savaş varmış gibi gösterdiler. Olayları provoke etmek için ellerinden geleni yaptılar. Sadece ABD’de değil, geçtiğimiz yıl Fransa’da yaşanan ‘Sarı Yelekliler’ eylemlerinde de polisin eylemcilere uyguladığı insanlık dışı muameleyi hepimiz hatırlıyoruz. Artık bu iki yüzlü siyasetten vazgeçmeleri gerekiyor. ABD’de yaşanan olaya hiçbir kuruluşun, ülkenin sesi çıkmıyor. Mısır’da yaşanan olaylarda binlerce insan şehit edildi. Ona da seslerini çıkarmadılar. Libya’da, Suriye’de zulmedenlere sesleri çıkmıyor. Bunların sesi sadece haklıyı savunanlara yükseliyor.”

Erdoğan: Sessizlik yemini etmiş gibiler

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan da, şunları ifade etti: “ABD’nin de AB’nin de ırkçılıkla ilgili sicilleri oldukça kabarık. Türkiye’de yaşanan Gezi olayları da yine bu ülkelerin planları doğrultusunda hazırlanan bir olaydı. Malum Amerika’nın Kızılderililer ile başlayan bir soykırım öyküsü var. Bu yetmezmiş gibi hâlâ orada yaşayan siyahi vatandaşlarına karşı süregelen bir ırkçı politika izlemeye devam ediyor. Polis o vatandaşı yalvarmasına rağmen, göz göre göre öldürdü. Bu olay kabul edilemez. Avrupa ülkeleri de bu olaylara alışık. İsrail bu olayların yabancısı değil. Bize esip gürleyenler bunlara karşı sanki sessizlik yemini etmiş gibiler.”