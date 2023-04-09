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Gündem Sözde ilahiyatçıdan büyük edepsizlik! Rezalet ki ne rezalet
Gündem

Sözde ilahiyatçıdan büyük edepsizlik! Rezalet ki ne rezalet

Yeniakit Publisher
2023-04-09 13:41:00 - 2023-04-09 13:47:00
Sözde ilahiyatçıdan büyük edepsizlik! Rezalet ki ne rezalet

İslam'a aykırı söz ve eylemleri sebebi ile Diyanet İşleri Başkanlığı'ndaki işine son verilen, kamuoyunun CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki "İBB'nin hocası" olarak tanıdığı Fatma Yavuz, yine haddini aştı.

 

İslam'a aykırı söz ve eylemleri sebebi ile Diyanet İşleri Başkanlığı'ndaki işine son verilen, kamuoyunun CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki "İBB'nin hocası" olarak tanıdığı Fatma Yavuz, yine haddini aştı. 

CHP’den milletvekili adaylığı kovalayan, ancak listelerin açıklanmasıyla aday gösterilmediği ortaya çıkan Yavuz, Türkiye Cumhuriyeti’nin cumhurbaşkanından “Tayyip” diye bahsederek büyük bir edepsizliğe imza attı. 

Sözde ilahiyatçı-yazar Fatma Yavuz, CHP'den milletvekili adayı gösterilmemesine ilişkin olarak, "Tayyip gitsin de ben gelmesem de olur!" diyerek büyük bir küstahlık örneği sergiledi. 

Yavuz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İnandığım yolda yürümeye devam edeceğim." ifadesini kullanarak, sapkınlığını sürdüreceğinin de mesajını verdi.  
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Bilindiği gibi, “CHP’nin hocası” Fatma Yavuz, daha önce de eşcinsel sapkınlığı savunmuş, "Melekler günah yazmıyor" diyerek 'seküler dostlarına' alkol ısmarlamıştı.

 

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