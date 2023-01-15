Sözde hayvanseverler Konya'daki münferit hadiseyi provoke ettiler!

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Antalya'da Mahra Melin Pınar'ın kendisine saldıran köpeklerden kaçarken hayatını kaybetmesinden sonra Türkiye gündeminde tam anlamıyla yer alan başıboş köpek sorunu bazı sözde hayvanseverlerin engellemeleri sebebi ile çözüme ulaştırılamadı.

9 yaşındaki Pınar'ın ölümünden sonra da Türkiye genelinden başıboş köpeklere bağlı ölüm ve yaralanma haberleri geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediyelere, "Sokak köpeklerini toplayın" talimatına karşın harekete geçmeyen yetkililer, sorunun çözümü için adım atmamak da diretirken, sözde hayvanseverler de başıboş köpeklerin güvenli alanlara taşınarak toplumdan uzaklaştırılmasına engel oluyor.

Türkiye başıboş köpek sorununu tartışırken, Konya'dan hiçbir inanın vicdanen kaldıramayacağı görüntüler geldi. Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde iki kişi bir köpeği başına kürekle vurarak katletti.

Yaşanan üzücü hadisenden sonra açıklamada bulunan belediye yetkilileri sorumluların cezalandırılacağını belirterek, belediye ile ilişiklerini kesti.

Münferit olay üzerinden harekete geçtiler

Söz konusu olayın failleri mahkeme tarafından serbest bırakılarak tahliye edildi. Yaşanan bu münerit olay ise sözde hayvanseverler tarafından kullanılan bir provokasyon aracına döndü.

Pati Koruyucuları adlı derneğin çağrısı ile Konya’da buluşan sözde hayvanseverler Selçuklu İlçesindeki Uğurlu Pazar yerinde toplandı.

Dernek yetkilileri tarafından protestoda yapılan basın açıklamasında, şu ifadeler kullanıldı:

Bunun hesabını emin olun Konyalılar soracak. Bizler kürekle değil yürekle gelmiş vicdanlı insanlarız. Terör örgütü değiliz, hak arıyoruz. Masumların hakkını arıyoruz.

O kürek elbet bir gün hak çalanların kafasına da inecektir. Biz direneceğiz. Doğru adres Konya demiştik. Bu nedenle bugün adalet için Konya'dayız. Sokak hayvanlarının hakları için verdiğimiz mücadelede yıkılması gereken ilk ve en büyük kale Konya’dır. Bu ülkede onların halkını savunacak milyonlarca insan var. Ve bugün Konya’da o kanlı küreğin hesabını sormaya geldi insanlar. Adalet istiyoruz.