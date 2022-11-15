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Siyaset Sözde Ermeni soykırımının yılmaz savunucusu Garo Paylan! Yayın yasağını hedef aldı
Siyaset

Sözde Ermeni soykırımının yılmaz savunucusu Garo Paylan! Yayın yasağını hedef aldı

HDP'li Ermeni Garo Paylan, İstiklal'de gerçekleşen terör saldırısından sonra bilgi kirliliğini önlemek amacıyla uygulanan geçici yayın yasağı ve sosyal medya kısıtlamasını hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2022-11-15 23:07:00 - 2022-11-15 23:53:24
Sözde Ermeni soykırımının yılmaz savunucusu Garo Paylan! Yayın yasağını hedef aldı

 Yeniakit.com.tr 

Taksim İstiklal Caddesi'nde yaşanan terör saldırısından sonra bilgi kirliliğini önlemek ve terör yandaşlarının halka korku pompalamasının önüne geçmek amacıyla önce geçici yayın yasağı uygulandı. Ardından sosyal medya hesaplarına kısıtlama getirildi.

Sözde Ermeni soykırımının kabulü için TBMM'ye yasa teklifi sunan Ermeni HDP'li Garo Paylan uygulanan yayın yasağını eleştirdi.

Paylan, "Bu olayla ilgili bir yayın yasağı getirildi. Ben kınamayı bile saatinde yapamadım. Ben sabahın köründe yapabildim." dedikten sonra, Bakan Soylu'yu hedef aldı:

Ama bir kişi konuştu yalnızca: İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu konuştu. Gece “Bu kişi Kobane’den emir almış, Afrin’den geçmiş gelmiş bu bombayı patlatmış” dedi. “Bu PKK’lı” dedi. Böyle durumlarda derinlemesine düşünmemiz lazım. Hem ülkenin atmosferini hem de uluslararası atmosferi düşünmemiz lazım.

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Yorumlar

Harun raşit öz

ermeni dende başka hiçbir şey olmamış gibi davranan bu vatan hainidir

ali

Ben kınamayı bile saatinde yapamadım....KINA YI YAPAMAMIŞ
TÜM YORUMLARA GİT ( 11 )
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