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Siyaset Sözde demokrat Orhan Aydın'dan 'ayaklanma' çağrısı! 'Örgütlenip diklenmezsek iktidar düşmeyecek'
Siyaset

Sözde demokrat Orhan Aydın'dan 'ayaklanma' çağrısı! 'Örgütlenip diklenmezsek iktidar düşmeyecek'

Her fırsatta halkçı-emekçi vurgusu yapan sözde demokrat Orhan Aydın, AK Parti'nin oy oranının düşmediğinin farkına vardı. Aydın, halkın özgür iradesine karşı ayaklanma çağrısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-07-23 17:03:00 -
Sözde demokrat Orhan Aydın'dan 'ayaklanma' çağrısı! 'Örgütlenip diklenmezsek iktidar düşmeyecek'

 Yeniakit.com.tr 

İslam karşıtı açıklamaları ile zihinlere kazınan tiyatrocu Orhan Aydın, AK Parti'nin oylarının düşmediğini farkettiğini itiraf etti. Her fırsatta halkçı-işçi-emekçi edebiyatı yapan Aydın, seçimini AK Parti'den yana kullanan halkın oylarını tanımayacağını ifade ederek, skandal bir ayaklanma çağrısı yaptı.

Provokasyon kokan ifadeler kullandı

Twitter hesabından paylaşımda bulunan sözde demokratlardan Orhan Aydın, muhalif anket şirketlerinin araştırmalarına inanmadığını belirterek, "Yolsuzluk, işsizlik, yoksulluk 'kader' diyenlerin oy oranı düşmedi." dedi. Hitap ettiği 'demokratik' kitlesine, halkın özgür iradesine karşı direnme çağrısı yapan Orhan Aydın, "Örgütlenip diklenerek, din cambazlığı susturulmadığı sürece de asla düşmeyecek." dedi.

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