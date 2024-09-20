Sözcü’yü dansöze çevirdiler! Instagram’ın borazanı olursan böyle rezil olursun

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Türkiye, dijital platformlarda egemenliğini güçlü bir şekilde savunmaya devam ederken, sosyal medya devi Instagram’a yönelik atılan adımlar, bir kez daha milli çıkarların öncelendiğini gösterdi. Geçtiğimiz aylarda Türkiye'deki hesaplara müdahale edip keyfi içerik kapatma yetkisini kullanan İsrail destekçisi Instagram’a karşı AK Parti hükümeti net bir duruş sergilemiş ve erişim engeli kararı almıştı. Bu kararlı duruşun ardından Instagram geri adım atmıştı.

Hükümete saldırıp Instagram’ı savunmuştu

Ancak her zaman milli iradeye karşı duran, kendi ajandasını sürdürmekten geri durmayan Sözcü gazetesi, hükümetin bu adımına o dönem sert eleştiriler yöneltmiş ve AK Parti hükümetine saldırmıştı. Türkiye'nin haklı mücadelesine karşı çıkan, yabancı sermayeye sahip çıkan bir tutum sergileyen Sözcü, sosyal medya devlerini savunur bir pozisyonda kalmıştı.

Çark etti

Ne var ki, aynı Sözcü gazetesi, Instagram’ın geçtiğimiz günlerde Mustafa Kemal fotoğrafını keyfi olarak kaldırmasının ardından aniden çark etti. Dün sosyal medya devine arka çıkanlar, bugün Instagram’a yüklenip adeta milliyetçilik yarışına girdi. Sözcü'nün bir öyle, bir böyle tutarsız tavrı, “Sözcü dansöze döndü” yorumlarına neden oldu.

Maskesi yine düştü

Sözde basın özgürlüğünü savunan Sözcü, gerçekleri işine geldiği gibi çarpıtarak okuyucularını yanıltmaya devam ediyor. O dönemde hükümetin Instagram’a karşı dik duruşunu eleştiren, Instagram’ın sansürünü savunan tavırlarından eser kalmadı. Bugün, Instagram’a çatarak kendini milliyetçi ve Atatürkçü göstermeye çalışan gazete, aslında ne kadar samimiyetsiz olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.