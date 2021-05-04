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Sözcü'ye ummadık anda tokat! Ticaret Bakanlığı daha önce yapılmayanı yaptı

Solak medyanın restoranı işleten Cem Emre Akıncı isimli bir esnafın banka hesabına 4 lira 63 kuruş yatırıldığı yalanına Ticaret Bakanı Mehmet Muş anında cevap verdi. Akit TV’de yayınlanan Manşetler’in Dili programında Yeni Akit gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, solakların söz konusu yalan üzerinden yaygara koparmasına izin vermeyen Muş’u tebrik etti.

Yeniakit Publisher
2021-05-04 14:12:00 -

Solak medya Aydın Kuşadası’nda annesinin adına kayıtlı restoranı işleten Cem Emre Akıncı, gelir kaybı desteğinden faydalanmak için başvuruda bulunduğunu ve bu başvuru üzerine annesinin banka hesabına 4 lira 63 kuruş yatırıldığını ileri sürmüştü.

Sözcü gazetesinde yer alan skandal habere Ticaret Bakanı Mehmet Muş tarafından jet hızında cevap verildi. Sosyal medyadan olaya açıklama getiren Muş “Bilgi yanlışlığını düzeltelim: Gelir kaybı desteğinden hak edilen tutar ciro kaybı desteği ödemelerinden mahsup edilmektedir. Söz konusu şahsın hak ettiği toplam tutar 3.004,63 TL olup, kişiye gelir kaybı desteği olarak 3000 TL ödenmiştir. Yani kişi 3000+4.63 TL almıştır.” İfadelerini kullandı.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumuyla ekranlara gelen ve Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu’nun gündemi yorumladığı ‘Manşetler’in Dili’ programında Sözcü gazetenin söz konusu iddiası ve Bakan Muş’un anında verdiği cevap konuşuldu.

Daha önce solak medyanın ortaya attığı yalanların anında cevap verilmediği için palazlandırıldığını belirten Karahasanoğlu, daha yeni göre gelmesine rağmen Ticaret  Bakanı Mehmet Muş’un söz konusu iddialara anında yanıt vermesinin takdir gerektiren bir davranış olduğuna vurgu yaptı.

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Yorumlar

Alihasan

Tamam o zaman aynı gün ve saatte yatan +3000 TL'lik makbuzu göstersin sayın bakan konu kapansın...
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HİKMET AKBUĞA

BÖYLERİNDEN YAPILAN YARDINMLAR GERİ ALINMALI
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