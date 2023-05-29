Sözcü'nün torpilli yazarından skandal seçim çıkışı! Hadi oradan, edepsizlik etme

Gerçek adı “Murat Turan” olan, fakat babası Rahmi Turan'ın torpili belli olmasın diye Sözcü gazetesinde "Murat Muratoğlu” müstear ismiyle yazılar kaleme alan eleman, yine felaket tellallığına soyundu.

Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferini hazmedemediği her halinden belli olan Muratoğlu, bir tebriği bile çok gördüğü yazısında özetle şunları kaydetti:

"Bu seçim aynı zamanda ekonominin karanlık kaderi… Baştan söyleyeyim mevcut kadrolarla kimse düzelme, daha iyi günler falan beklemesin… Böyleyse Türk halkının seçimi, buyursun tebrik etsin kendisini… Bugüne kadar gördüklerinizi unutun… Yepyeni bir deneyim bekliyor hepimizi…"

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