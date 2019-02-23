Sözcü’den yeni bir çirkeflik

Oğuzhan Gültekin Ankara

Geçtiğimiz günlerde Bayburt’un kurtuluş yıldönümü kutlama etkinliklerine ilişkin sosyal medyaya düşen bir video üzerinden Sözcü gazetesinde yayınlanan “İstiklal Marşı’nda ayağa kalkmayan protokol tepki çekti” başlıklı habere valilikten açıklama geldi. Akit’in Bayburt Valiliği yetkililerinden edindiği bilgilere göre Sözcü gazetesinin haberi gerçeği yansıtmıyor.

Her kutlamada olduğu gibi yapıldı

“Bazı basın yayın organları ve sosyal medyada 21 Şubat Bayburt’un Düşman İşgalinden Kurtuluşu’nun 101. Yıldönümü kutlama törenlerinde yer alan protokol mensuplarının İstiklal Marşı’nın okunması esnasında ayağa kalkmadıklarına dair gerçeği yansıtmayan birtakım haberlere yer vermiştir” denilen açıklamada, “Bayburt Belediyesi tarafından hazırlanan ve Bayburt Valiliği önünde gerçekleştirilen törenler her kutlama töreninde olduğu gibi anılan yönetmeliğe uygun olarak saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlatılmış ve protokol mensuplarının günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalarıyla devam ettirilmiştir” ifadesi kullanıldı.

Bilinçli bir saptırma!

Videonun algı oluşturmaya yönelik olarak bilinçli bir saptırma şeklinde hazırlanıp yayınlandığının aşikâr olduğu belirtilen açıklamada, “Programda tertiplenen Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun canlandırıldığı tiyatro gösterisinde kurtuluş mücadelesini yansıtan sahnelerin içinde spontane bir şekilde fonda İstiklal Marşı’nın bir kısmının çalındığı, devamında sela okunduğu, ortama diğer seslerin de karıştığı bir sahne sergilenmiş ve tiyatro sahne akış planına göre devam etmiştir. Haberler ve sosyal medyaya yansıtıldığı şekliyle gerçeği yansıtmayan ve sadece etkinlikler içerisindeki tiyatro sahnesi ile ilgili videonun kötü zan ve algı oluşturmaya yönelik olarak bilinçli bir saptırma şeklinde hazırlanıp yayınlandığı aşikârdır” denildi.