0553 313 94 23

Sözcü’den yeni bir çirkeflik

Geçtiğimiz günlerde Bayburt’un kurtuluş yıldönümü kutlama etkinliklerine ilişkin sosyal medyaya düşen bir video üzerinden Sözcü gazetesinde yayınlanan “İstiklal Marşı’nda ayağa kalkmayan protokol tepki çekti” başlıklı habere valilikten açıklama geldi.

23 Şubat 2019 Cumartesi 10:53
Sözcü’den yeni bir çirkeflik

 Oğuzhan Gültekin  Ankara 

Geçtiğimiz günlerde Bayburt’un kurtuluş yıldönümü kutlama etkinliklerine ilişkin sosyal medyaya düşen bir video üzerinden Sözcü gazetesinde yayınlanan “İstiklal Marşı’nda ayağa kalkmayan protokol tepki çekti” başlıklı habere valilikten açıklama geldi. Akit’in Bayburt Valiliği yetkililerinden edindiği bilgilere göre Sözcü gazetesinin haberi gerçeği yansıtmıyor.

Her kutlamada olduğu gibi yapıldı

Bazı basın yayın organları ve sosyal medyada 21 Şubat Bayburt’un Düşman İşgalinden Kurtuluşu’nun 101. Yıldönümü kutlama törenlerinde yer alan protokol mensuplarının İstiklal Marşı’nın okunması esnasında ayağa kalkmadıklarına dair gerçeği yansıtmayan birtakım haberlere yer vermiştir” denilen açıklamada, “Bayburt Belediyesi tarafından hazırlanan ve Bayburt Valiliği önünde gerçekleştirilen törenler her kutlama töreninde olduğu gibi anılan yönetmeliğe uygun olarak saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlatılmış ve protokol mensuplarının günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalarıyla devam ettirilmiştir” ifadesi kullanıldı.

Bilinçli bir saptırma!

Videonun algı oluşturmaya yönelik olarak bilinçli bir saptırma şeklinde hazırlanıp yayınlandığının aşikâr olduğu belirtilen açıklamada, “Programda tertiplenen Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun canlandırıldığı tiyatro gösterisinde kurtuluş mücadelesini yansıtan sahnelerin içinde spontane bir şekilde fonda İstiklal Marşı’nın bir kısmının çalındığı, devamında sela okunduğu, ortama diğer seslerin de karıştığı bir sahne sergilenmiş ve tiyatro sahne akış planına göre devam etmiştir. Haberler ve sosyal medyaya yansıtıldığı şekliyle gerçeği yansıtmayan ve sadece etkinlikler içerisindeki tiyatro sahnesi ile ilgili videonun kötü zan ve algı oluşturmaya yönelik olarak bilinçli bir saptırma şeklinde hazırlanıp yayınlandığı aşikârdır” denildi.

Yeni Akit Gazetesi

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 10:53
  1. Ankara
  2. Bayburt’un kurtuluş yıldönümü
  3. Sözcü gazetesi
  4. Bayburt Valiliği
  5. Akit
  6. Sözcü
  7. 21 Şubat Bayburt’un Düşman İşgalinden Kurtuluşu’nun 101. Yıldönümü
  8. İstiklal Marşı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tour of Antalya’nın 3. etabı sağanak yağmur altında başladı
    1. Tour of Antalya’nın 3. etabı sağanak..
    2. Fatih Portakal; Erdoğan'ı övdü,..
    3. Ateist Şengör İHL’lere dil uzattı
    4. Yerli ve milli 5G teknolojisi teşvik..
    5. Yangın sebebiyle 5. katta mahsur kalan..
    6. Kalaycılıkla geçen bir ömür
    7. Şehit Cenazesi Tokat’ta
    8. Elbeyli’de kariyer günleri etkinliği
    9. Sivas mazlumunun çilesi bitmiyor
    10. (ÖZEL) Girdikleri iş yerinden 2..
    11. Bosnalı kardeşler, taraftarı oldukları..
    12. Hastalıktan ölmek üzere olan köpeğin..
    13. ’Yöresel Erzak ve Hazırlama Projesi
    14. Beşiktaş’ta Olağan Divan Kurulu başladı
    15. Millet İttifakı adayı Şıktalı’dan..
    16. İzmir’in yeni orman alanı nakış gibi..
    17. Cem İşçiler’den Aliağa’da kahkaha..
    18. Türkiye’nin yeni sondaj gemisi Yalova..
    19. Başkan Çolakbayrakdar: “Kayseri’ye..
    20. (Özel Haber) ‘Hassas burunlar’ göz..
    Soylu ilk kez açıkladı: ABD, Karayılan'a bakın ne vermiş!
    Soylu ilk kez açıkladı: ABD, Karayılan'a bakın ne vermiş!
    Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı
    Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı
    Yunanistan'ın şımarık çocuğu tehditler savurdu: 20 dakikalık işiniz var
    Yunanistan'ın şımarık çocuğu tehditler savurdu: 20 dakikalık işiniz var
    Bakan'dan erken emeklilik açıklaması
    Bakan'dan erken emeklilik açıklaması
    ABD tüm dünyaya resti çekti! O markayı kullanan kim varsa...
    ABD tüm dünyaya resti çekti! O markayı kullanan kim varsa...

    Günün Karikatürü

    23 Şubat 2019
    Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu
    Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu
    Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"
    Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"