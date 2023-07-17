Sözcü'den yangın provokasyonu! AK Parti milletvekili devreye girdi

2023 yılının yüzde 81 ihtimalle tarihin 'en sıcak' yılı olması ve havalar ısınınca doğal olarak her yaz çıkan orman yangınlarına ülkemizin her noktasında anında müdahale ediliyor.

Tüm önlemlere rağmen özellikle Akdeniz ve Ege kıyılarında birçok bölgede yangınlar için çalışmalar hız kesmeden devam ederken, son günlerde ise Hatay, Mersin ve Çanakkale'de yoğunlaşan yangınlara hem havadan hem de karadan çalışmalar ilerliyor.

Sözcü'den orman yangını provokasyonu

Orman işçileri, itfaiye ekipleri, asker, polis ve jandarma gibi tüm ekipler teyyakkuz halinde yangınlara müdahale ederken muhalif kanallar algı yapmaya başladı.

Hatay'ın Müftüler köyüne giden CHP fondaşı Sözcü TV, bölgedeki çalışmaları gölgeleyerek yangına müdahale edilmediğini iddia etti.

Bölgeye hakim olduğunu, kendisinin de Hataylı olduğunu söyleyen yalancı CHP fondaşı Sözcü muhabiri, bölge sakinlerinin kendi çabalarıyla yangını söndürmeye çalıştığını söyledi.

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Yangına müdahale edilmiyor derken uçaklar ekrana yansıdı

Müdahale edilmiyor derken uçak ekrana yansıdı Muhabir bu iddiaları dile getirirken kadraja giren söndürme uçaklarının su boşalttığı görüldü. Yangının çıktığı bölgeye ilerleyen muhabi,r bu kez beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

Provokasyon AK Partili milletvekiline takıldı

Canlı yayında çalışmaları görmezden gelen muhabir, yanıltıcı bilgileri sıralarken AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel'in orada olabileceğini aklından geçirmiyordu.

Yapılan yayını ve yanlış bilgilendirmeyi gören Özel, yayına müdahale etti.

Kendisinin milletvekili olarak yangının çıktığı bölgede bulunduğunu belirten Özel, birçok bürokratın da sahada olduğunu söyledi.

'Uçaklar burada, algınızı başka yerde yapın'

Sıcak havalardan dolayı her yaz çıkan orman yangınlarına, devlet aleyhtarlığı yaparcasına yanıltıcı bilgi vererek halkı korku ve paniği sürükleyen tescilli fondaş Sözcü TV'nin muhabirine karşılık olarak Özel, "Ben Hatay Milletvekiliyim. Uçaklar burada. Yapmayın Allah aşkına. Bakın bu hortum orman ekiplerinin. Gidin başka yerde algı yapın." sözleriyle tepki gösterdi.

'Yangın göleti var ama su yok'

Öte yandan Sözcü Gazetesi de Hatay'daki yangınlarla ilgili yaptığı haberine internet sitesinden de yer verdi. Haber başlığında 'Yangın göleti var ama su yok' diyerek yangın söndürme uçaklarının bölgede kullanılmadığı provokasyonu yapan Sözcü Gazetesi'ne İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci'den tepki geldi.

Değirmenci, Hatay Belen'de devam eden orman yangınına OGM tarafından tesis edilen havuzlardan helikopterler ve kara araçlarıyla sorunsuz bir şekilde su takviyesi yapıldığını bildirdi.

Değirmenci paylaşımının devamında şu ifadelere yer verdi:

Sözcü'nün gündeme getirdiği göletin ise, Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU) tarafından sulama maksatlı tesis edildiği biliniyor..