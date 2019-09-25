Sözcü yine algı peşinde! Türkiye'ye nefret kustu Her fırsatta algı operasyonu yaparak Türkiye'yi karalamaya çalışan Sözcü, İngiliz seyahat şirketi Thomas Cook'un iflas etmesi nedeniyle Dalaman Havalimanı'nda yaşanan turist yoğunluğunu skandal bir dille aktardı. Algı operasyonu yapan Sözcü haberi "Dünya bu karelerle izliyor: Türkiye'den kaçış başladı" şeklinde verdi.

yeniakit.com.tr: Brexit süreci nedeniyle ekonomik krizle boğuşan İngiltere'de birçok şirket ülkeyi terk ederek başka ülkelere kaçıyor. Son olarak dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflas etmesi dünya gündeminde geniş yankı buldu. 178 yıllık bir geçmişe sahip olan Thomas Cook'un kurtarma görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanması sonrası firma ticari faaliyetlerini durdurdu. Şirketin batması sonucu birçok ülkede mahsur kalan turistler ülkelerine dönmeye çalışıyor. Öte yandan İngiltere'de yaşanan ekonomik krizi görmezden gelen Sözcü yine Türkiye'ye nefret kustu. Yalan haberlerle algı operasyonu yaparak gündemi bulandırmaya çalışan solak medyanın sesi Sözcü, Dalaman Havalimanı'nda yaşanan turist yoğunluğunu "Dünya bu karelerle izliyor: Türkiye'den kaçış başladı" şeklinde verdi. Sözcü haberinde "Türkiye’de mahsur kalmamak ve uçaklarına binmek isteyen yüzlerce İngiliz turist havayolu şirketi yetkilileriyle görüştü" ifadelerini kullandı. Patronları Fransa'ya kaçmıştı 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası Sözcü Gazetesi'ne yönelik başlatılan FETÖ operasyonu kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Sözcü'nün patronu Burak Akbay'ın Fransa'ya firar ettiği ortaya çıkmıştı.

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