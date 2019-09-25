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Sözcü yine algı peşinde! Türkiye'ye nefret kustu

Her fırsatta algı operasyonu yaparak Türkiye'yi karalamaya çalışan Sözcü, İngiliz seyahat şirketi Thomas Cook'un iflas etmesi nedeniyle Dalaman Havalimanı'nda yaşanan turist yoğunluğunu skandal bir dille aktardı. Algı operasyonu yapan Sözcü haberi "Dünya bu karelerle izliyor: Türkiye'den kaçış başladı" şeklinde verdi.

25 Eylül 2019 Çarşamba 17:33
Sözcü yine algı peşinde! Türkiye'ye nefret kustu

yeniakit.com.tr: Brexit süreci nedeniyle ekonomik krizle boğuşan İngiltere'de birçok şirket ülkeyi terk ederek başka ülkelere kaçıyor. Son olarak dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflas etmesi dünya gündeminde geniş yankı buldu. 178 yıllık bir geçmişe sahip olan Thomas Cook'un kurtarma görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanması sonrası firma ticari faaliyetlerini durdurdu. 

Şirketin batması sonucu birçok ülkede mahsur kalan turistler ülkelerine dönmeye çalışıyor. Öte yandan İngiltere'de yaşanan ekonomik krizi görmezden gelen Sözcü yine Türkiye'ye nefret kustu.

Yalan haberlerle algı operasyonu yaparak gündemi bulandırmaya çalışan solak medyanın sesi Sözcü, Dalaman Havalimanı'nda yaşanan turist yoğunluğunu "Dünya bu karelerle izliyor: Türkiye'den kaçış başladı" şeklinde verdi. 

Sözcü haberinde "Türkiye’de mahsur kalmamak ve uçaklarına binmek isteyen yüzlerce İngiliz turist havayolu şirketi yetkilileriyle görüştü" ifadelerini kullandı.

Patronları Fransa'ya kaçmıştı

15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası Sözcü Gazetesi'ne yönelik başlatılan FETÖ operasyonu kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Sözcü'nün patronu Burak Akbay'ın Fransa'ya firar ettiği ortaya çıkmıştı.

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Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 17:33
  1. Sözcü
  2. Sözcü Gazetesi
  3. Thomas Cook

YORUM YAZ

  • misafirmisafir4 dk önce
    Baska gazeteye camur atma. Sen kendi isine bak. Duzgun haberler ver
  • Yılmaz AvcıYılmaz Avcı10 dk önce
    Algı oluşturum karalama kampanyası yapan bu ş.....sizlere hükümetinverecek bir cevabı yokmu. Yaptıkları yanlarına kalacak ve Türkiye’yi itibarsızlaştırmaya devam edecekler.İyi bir ceza verilirse yalan yanlış habere bir daha asla yeltenmezler. 
  • EKOLL EKOLL 10 dk önce
    Sayın savcılar bu haber basın ve haber alma özgürlüğü müdür? Yapılması gereken bir şey yok mu? Her şey bu kadar basit mi? Her isteyen istediğini yazabilir mi?
  • GENÇTÜRK GENÇTÜRK 11 dk önce
    Bu haber nedeniyle bu gazetenin derhal kapatılmasıgerekir. Ne demekmişTurkiyedenkaçışbaşladı.
  • sukrusukru37 dk önce
    Haberin başlığını sözcü paçavrasında görünce acaba Türkiye'de ne oldu da turistler kaçıyormuş dedim.Yazınının tamamını okuyunca bu ş....sizler in yüzünden birsürü günaha girdim.Bukadarı gerçekten çok fazla.

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