Sözcü yazarından olay itiraflar! Yer yerinden oynayacak

Sözcü gazetesinin CHP amigosu yazarı Necati Doğru, seçimlere dair önemli itiraflarda bulundu. "Hiç oyları olmadığı halde 39 milletvekili verilerek kurulan ittifak, gençlerin çoğunluğunu da inandırmadı" diyen Doğru, özetle şunları kaydetti:

"Genç seçmenlerin tamamı da Kılıçdaroğlu’na oy vermedi. Gençlerin tamamı Kılıçdaroğlu’na oy verseydi Erdoğan ile arasındaki fark 2 milyon 330 bin olmazdı. Hiç oyları olmadığı halde 39 milletvekili verilerek kurulan ittifak, gençlerin çoğunluğunu da inandırmadı. İç Ege, Karadeniz, Orta Anadolu kentlerinden kazanabilecek yeterli oyu da toplayamadı. 100 yıllık parti seçime sıkı sıkıya sarılmak, Türkiye’nin her yerinde, köyünde, ilçesinde, kentinde sandıklara büyük bir dikkatle sahiplenmek konusunda 22 yıllık partinin gerisinde kaldı. Yeniden CHP Milletvekili seçilen Gökhan Günaydın, “ilk turda seçimin kaderini etkileyebilecek sayıda sandıkta yoktuk. Sahip çıkamadık. İkinci turda bu sayı azaldı ancak çok fazla sandıkta yoktuk. Sistem çalıştı ama ıslak imzalı tutanaklar eksik” dedi. 100 yıllık parti. Sahip çıkamadı. Niçin böyle oldu? Kemal Kılıçdaroğlu’nun Genel Başkan seçilmesinde kilit rol oynayan dönemin CHP Genel Sekreteri Önder Sav, “Partililerimiz 13 yıldır her seçim yenilgisini sineye çekmekten yoruldu, bıktı, usandı” diyerek feryat figan görüş açıkladı."



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