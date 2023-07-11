Sözcü yazarından Kılıçdaroğlu'na küfürden beter sözler! Kulaklarınıza inanamayacaksınız

CHP’nin arka bahçesi Sözcü’de kalem oynatan Murat Muratoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek "İstifa etmeyi bile beceremedi" değerlendirmesini yaptı.

Muratoğlu, bugünkü yazısında "Böyle birini bırakın muhalefet liderliğini normal şartlarda parti binasının kapısından bile sokmamak gerekli… Var mı kontrollü muhalefetten güzeli?" diye yazdı.

Sözcü yazarı, şu ifadeleri kullandı:

“Size şöyle söyleyeyim… Seçim yazı tura ile belirlense… Kılıçdaroğlu yazı olsa… O parayı 100 kere de havaya atsan hep tura gelir.”

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