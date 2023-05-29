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Medya Sözcü yazarından bomba itiraf! Sonunda ihtiyarın kafasına dank etti
Medya

Sözcü yazarından bomba itiraf! Sonunda ihtiyarın kafasına dank etti

Yeniakit Publisher
2023-05-29 12:21:00 -
Sözcü yazarından bomba itiraf! Sonunda ihtiyarın kafasına dank etti

Seçimlerden önce atıp tutan Sözcü yazarı Necati Doğru'nun kafasına gerçekler sonunda dank etti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferi sonrası özeleştiride bulunan Doğru, muhalefeti topa tuttu.

Seçimlerden önce atıp tutan Sözcü yazarı Necati Doğru'nun kafasına gerçekler sonunda dank etti. 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferi sonrası özeleştiride bulunan Doğru, muhalefeti topa tuttu. 

Doğru, "Heh şöyle, yola gel bakalım" dedirten yazısında özetle şunları kaydetti:

"Güçlü iktidar yoktur. Zayıf muhalefet vardır. Muhalefetin iktidarı değiştirebilecek gücü olsaydı bugün Türkiye farklı bir tabloya uyanacaktı. Stratejisi tutmadı. (...) Muhalefetin gücü değişimi yapmaya yetmedi. Bir araya gelip muhalefet ittifakı kurarak oyları artırma çabasına giren partiler, iktidara 21 yıldır oy veren kitlelerden yeteri kadar insanı ikna edip inandıramadılar. İktidardan koparamadılar."
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