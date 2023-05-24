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Medya Sözcü yazarı Deniz Zeyrek bile kabul etti! Erdoğan'la ilgili öyle bir itiraf yaptı ki…
Medya

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek bile kabul etti! Erdoğan'la ilgili öyle bir itiraf yaptı ki…

Yeniakit Publisher
2023-05-24 15:30:00 -
Sözcü yazarı Deniz Zeyrek bile kabul etti! Erdoğan'la ilgili öyle bir itiraf yaptı ki…

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Ata İttifakı’ndan Sinan Oğan ve Ümit Özdağ’ı yanına çekmeye çalışmasının muhalefeti tuzağa düşürme hamlesi olduğu görüşünü savundu.

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Ata İttifakı’ndan Sinan Oğan ve Ümit Özdağ’ı yanına çekmeye çalışmasının muhalefeti tuzağa düşürme hamlesi olduğu görüşünü savundu.

Zeyrek, Erdoğan’ın siyasi dehasını istemeden de olsa itiraf ettiği yazısında özetle şunları kaydetti:

“Oğan'ın Erdoğan'ı seçmesi kendisi açısından en tutarlı hamleydi. Peki sizce Erdoğan Oğan'ı, kendisine ilk turda oy veren 2,8 milyon oyu getireceği için mi yanına aldı. Sanmıyorum… Çünkü Erdoğan, ilk turda Oğan'a oy veren insanların önemli bir bölümünün Oğan'ı takip etmeyeceğini hepimizden iyi biliyor. Peki neden Oğan ve hatta Ümit Özdağ'ı yanına çekmeye çalıştı? Yanıt çok açık: Muhalefeti tuzağa düşürmek için. Erdoğan, Oğan ve Özdağ ile ilgileniyor görününce rakibi Kemal Kılıçdaroğlu da kendisiyle yarışa girdi. Günlerini Oğan'ı ve Özdağ'ı ikna etmeye çabalayarak geçirdi. (…)

Yazık oldu her saniyesi büyük önem taşıyan o 10 güne…”
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