Sözcü ve İsmail Saymaz'ın polisi hedef alan 'çevirme' haberi yalan çıktı

Sözcü Gazetesi ve İsmail Saymaz’ın devleti ve polisi hedef alan yalanlarla dolu haberlerine bir yenisi daha eklendi. Sözcü muhabiri İsmail Saymaz'ın “Bu nasıl yol çevirme?” başlıklı haberinin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

27 Eylül 2020 tarihinde saat:15:00 sıralarında emniyeti arayan vatandaşlar; Eskişehir Kanlıpınar mevkiinden Ankara istikametine giden motosikletli kişilerin trafiği tehlikeye düşürecek şekilde yarış yaptıklarını ihbar etti. Söz konusu ihbarın üzerine polis hemen harekete geçti.

Hız ihlali yaptılar

Aynı istikamette bulunan Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün radar bildirim ekibinin 6 motosikletin çok süratle en az 160-170 kilometre hızla hız ihlali yaptığının çevirme ekibine telsizle bildirmesi üzerine, çevirme ekibinin de motosikletleri durdurmaya çalıştığı ifade edildi.

Polisler silinen videoyu inceledi

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri; kendini Youtuber olarak tanımlayan Semih Çöl'ün çektiği ve daha sonra sosyal medyadan sildiği videoyu inceledi.

Ekipler tarafından daha önce kopyalanan görüntülerin ve radar aracının görüntülerinin incelemesinden; Semih Çöl'ün 260 km sürat yaptığı, plakasını katlamak suretiyle gizlemeye çalıştığı tespit edildi.

Plakada tahrifat yapmışlar

Uygulama noktasından hızla kaçanlardan Selim Sefa Yaşar'ın 26 ACN 431 plakasındaki "C" harfini "O" , "3" rakamını ise "8" yaparak 26 AON 481 olarak tahrifat yaptığı öğrenildi.

Polisin 'dur' ihtarına uymadılar

Sefer Yalın'ın polis kontrol noktasından dur ihtarına uymadan kaçtığı; Serkan Türk'ün ise uygulama noktasında polis memurunun ancak silah çekmek suretiyle durdurabildiği tespit edildi.

6 kişiye para cezası kesildi

Görüntülerde yer alan 6 şahsa, polisin "Dur" ihtarına uymamak, hız limitlerini yüzde 50'den fazla aşmak, plakayı gizlemek ya da farklı okunacak şekilde değiştirmek suçlarından toplamda 9 bin 530 TL para cezası kesildiği öğrenildi.

Söz konusu şahısların yaptıkları ihlalleri gizlemek amacıyla plakaların harf ve rakam gruplarını değiştirdikleri, plakaları katlayarak okunmasını engelledikleri, hız limitinin çok üzerinde ve trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullandıkları, polisin dur ihtarına uymayarak kaçtıkları öğrenildi.

İnsanların hayatını tehlikeye attılar

Sosyal medyada 29 Eylül 2020 tarihinde yayınladıkları, kendi kural ihlallerini ve güvenlik güçleriyle hakaret nitelikteki konuşmalarını ve tahrifat yapılmış plakalarının yer aldığı görüntüleri kaldırmaları ancak sadece polisin durdurduğu anın görüntülerini vermeleri dikkat çekici bulunuyor.

Görüntülerde; trafik uygulaması yapan trafik polis memurunun, dur ihtarına uymayarak kaçan 2 motosiklet sürücüsünden sonra diğerlerini durdurmak amacıyla belindeki beylik silahını çektiği, ancak silahın namlusunun yere doğru olduğu açıkça görülüyor.

Sözcü ve İsmail Saymaz trafik canavarını korudu

Daha öcne de defalarca devleti ve polisi hedef alan yalan haberlere imza atan Sözcü Gazetesi ve İsmail Saymaz ise uygulama noktasında polis memurunun ancak silah çekmek suretiyle durdurabildiği motosikletliyi savunmuş, güvenlik kuvvetlerinin uygulamasını eleştirdi.



