Sözcü ve Cumhuriyet'ten nifak tohumu! Provokatif saldırı üzerinden Müslümanları hedef gösterdiler

Sözde fikir özgürlüğünden dem vuran ancak işin ucu kendi köhneleşmiş ideolojilerine dokununca feryadı basarak ‘dikta’ moduna geçen vesayet sevdalısı solak medya, yine toplumu nifak tohumları ekmek ve Türkiye’yi toplumsal bir çatışmaya sürüklemek amacıyla Müslümanları hedef alan haberler yapmaya devam ediyor.

Hilafetin yeniden getirilmesinin tartışıldığı bu dönemde Mustafa Kemal, büstlerine düzenlenen ‘boyalı’ saldırılar ve bunların solak medya tarafından pohpohlanarak servis edilmesi dikkat çekiyor.

Solak gazelerden nifak tohumu

Sözcü ve Cumhuriyet gazetesi 3 okulda Mustafa Kemal heykellerinin boyanmasını, çok büyük bir saldırıymış gibi şişirip, bu saldırıların sorumlusu olarak da ‘hilafet’ isteyenleri gösterdi.

Sözcü gazetesinde “Yobazlar bu kez okul bahçelerini hedef aldı. Atatürk büstlerine örgütlü saldırı” başlığı ile yer alan skandal haberde, söz konusu saldırıların sorumlusu olarak vesayet Türkiye’nin mirası andımız ile ilgili alınan karar ve hilafetin yeniden getirilmesinin tartışılması gösterildi.

Cumhuriyet gazetesinde de “Büstlere saldırılara tepki: Hilafet çağrılarına göz yumanlar cesaretlendirdi” başlığı kullanıldı.

Gezen ve İmamoğlu'na CHP'liler saldırmıştı

Ancak solak medyanın kaynağı belirsiz saldırılar üzerinden Müslümanları hedef aldığı ilk vaka bu değil.

Daha önce de CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ne gönderilen tehdit mailleri ve Müjdat Gezen’in sözde sanat merkezine yapılan saldırıdan dindar kesim sorumlu tutulmuş ve birçok yalan ve iftira dolu habere imza atılmıştı.

Ancak İmamoğlu'nu mail yoluyla tehdit eden kişinin CHP’de üyeliği bulunduğu ve 2018’de de milletvekili aday adayı olduğu ortaya çıkmıştı. Ayrıca Müjdat Gezen’in sözde sanat merkezine saldıran kişi de CHP’liydi.

Solakların provokatif saldırılar üzerinden, Müslümanları hedef almaktan ne zaman vazgeçecekleri merak konusu.