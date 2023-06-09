Sözcü TV canlı yayınında Kılıçdaroğlu-Saymaz kavgası! 'Anlatamıyorum galiba...'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Sözcü TV canlı yayınında yandaşları tarafından yerden yere vuruldu.
İsmail Saymaz ile Kemal Kılıçdaroğlu ile arasında ilginç bir diyalog yaşandı.
Saymaz, Kılıçdaroğlu'na, "Siz bir rapor çıkardınız mı? Bu seçim neden kaybettiniz?" diye sordu.
Kılıçdaroğlu, "Söyledim, anlatamıyorum galiba." karşılığını verdi.
Saymaz, "Kırsalın oylarını kastediyorsunuz ama CHP kırsalda hep az oy alır zaten." dedi.
Kılıçdaroğlu, "Hayır efendim nereden biliyorsunuz?" sorusunu yöneltti.
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İsmail Saymaz, Kılıçdaroğlu'na, "21 yılın seçim sonuçlarına baktığınızda CHP kırsalda hep az oy aldı." deyince, Kılıçdaroğlu da "Güzel" ifadelerini kullanmakla yetindi.
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