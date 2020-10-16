Sözcü paçavrası yargıyı hedef aldı!

Sözcü paçavrası, bugün skandal bir manşetle yayınlandı. CHP Milletvekili Özgür Özel’in sözlerine yer verilen Necati Doğru’nun yazısını manşete alan Sözcü, mahkeme başkanı ve yargıya yönelik başlatılan linç kampanyasına destek çıktı.

CHP'li eski milletvekili Enis Berberoğlu'nun 'Gizli kalması gereken bilgileri açıklamak' suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası hakkında Anayasa Mahkemesi (AYM) hak ihlali kararı vermiş fakat İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi kararında direnmişti.

Karardan sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Berberoğlu'nun tekrar yargılanmamasına tepki gösterirken Grup Başkanvekili Özgür Özel, mahkeme heyetine hakaret etmiş, CHP'ye yakınlığı ile bilinen Halk TV de mahkeme başkanını hedef almıştı.

Sonrasında sosyal medyada linç kampanyası başlatılmış, MİT TIR'ları ile ilgili attığı ihanet manşetlerinin ardından yurtdışına kaçan Cumhuriyet paçavrası eski genel yayın yönetmeni Can Dündar ise mahkeme başkanı hakkında tepki çeken sözler söylemişti.

Firari Birgün yazarı Erk Acarer de mahkeme başkanına seviyesiz bir dille saldırmıştı. Pek çok hesaptan mahkeme başkanına tehdit dolu ifadeler kullanılmıştı.

Bütün bu linç mesajlarından sonra bugün Sözcü paçavrası da skandal bir manşetle yargıyı hedef aldı. Sözcü yazarı Necati Doğru'nun yazısını manşete taşıyan Sözcü, 'Adaletin celladı' şeklindeki skandal bir ifade ile yayınlandı.

Doğru, yazısında, mahkeme başkanına hakaret eden vekil Özgür Özel'in açıklamalarına yer verdi.