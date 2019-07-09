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Sözcü gazetesinden bir yalan haber daha

Sözcü yazarlarından Saygı Öztürk, 7 Temmuz Pazar günü yayımlanan “AKP’li başkandan Sözcü’ye Dürüst Gazetecilik Plaketi” başlıklı yazısında, Çorum Belediyesi tarafından ödüllendirildiğini iddia etti.

09 Temmuz 2019 Salı 09:51
Sözcü gazetesinden bir yalan haber daha

 Haber Merkezi 

Sözcü yazarlarından Saygı Öztürk, 7 Temmuz Pazar günü yayımlanan “AKP’li başkandan Sözcü’ye Dürüst Gazetecilik Plaketi” başlıklı yazısında, Çorum Belediyesi tarafından ödüllendirildiğini iddia etti. Ancak gerçek çok geçmeden anlaşıldı. Çorum Belediyesi tarafından ziyaretçilere verilen Hitit Kursu’nu plaket sanan Sözcü’ye tepki gösteren Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, şunları söyledi: “39 yıl önce gerçekleşen ve toplumsal hafızamızda acı bir yer tutan ‘Çorum Olayları’ ile ilgili düzenlenen bir panele katılmak üzere Çorum’a gelen yazar Saygı Öztürk, belediyemize de bir nezaket ziyareti gerçekleştirmiştir. Çorum Belediyesinin şehirde huzur ve barışı pekiştirecek adımlar attığı tarafımızca dile getirilmiştir. İl dışından belediyemize ziyaret için gelen misafirlerimize genel olarak belediyemizin ve Hititlerin sembolü olan ‘Hitit Kursu’ hediye edilmektedir. Yazar Saygı Öztürk’e de Anadolu misafirperverliğinin bir gereği olarak aynı hediye takdim edilmiştir. Misafirperverliğin bir gereği hediye olarak verilen Hitit Kursu’nun Sözcü gazetesindeki yazı başlığında yer alan ‘dürüst gazetecilik’ ve ‘plaket’ ifadeleri hiçbir bağdaşır yanı ve alakası bulunmaktadır. Seçim öncesi yazılan bir yazı ile verilen hediyeyi irtibatlandırmak, bu yazıdan sonra şahsımın söz konusu gazetenin meraklı bir okuru haline geldiğini ifade etmek ve içeriği ile başlığı birbirinden farklı bir yayın yapmak konuyu çarpıtmak ve algı yönlendirmesinden başka bir şey değildir. Sıradan bir ziyaret hediyesini siyasal popülizme malzeme yapan anlayışı esefle kınıyorum.


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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 09:51
  1. Sözcü yazarlarından Saygı Öztürk
  2. AKP
  3. Sözcü
  4. Çorum Belediyesi

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