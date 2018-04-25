Sözcü çırpınmaya başladı! Abdullah Gül'ün adaylığını bakın neye benzettiler

yeniakit.com.tr Sözcü siyasi karmaşa yaşıyor… Erdoğan’a karşıt olan herkesi savunmayı görev bilen Sözcü, Meral Akşener’i köpürtmek için elinden geleni yapıyordu. Kılıçdaroğlu ile Akşener’in anlaşamadığı yönünde haberlerin çıkması üzerine ise gazete, bu kez Muharrem İnce’yi işaret etmeye başladı. CHP’nin sağcı aday göstermesinin doğru olmayacağının belirten gazete, örgütün Muharrem İnce’yi istediğini ve Gül’ün ikinci Ekmeleddin vakası olabileceğini yazdı.

GÜL ADAY OLABİLİR

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Abdullah Gül'ün çatı aday olarak gösterilmesi için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ikna etti. SP Lideri, Akşener ile yaptığı görüşmeden sonuç alamamıştı. CHP Lideri tarafından kabul edilen bu teklif, Meral Akşener cephesinde rahatsızlığa neden oldu.

MERAL’DEN ÜMİDİ KESTİLER

Birkaç gün önce Meral Akşener’in boş tehditlerini manşete taşıyarak onu köpürten Sözcü, Akşener’in kendi başına bir şey yapamayacağını düşünüyor olacak ki desteği ondan çekerek Muharrem İnce’ye vermeye başladı.

ÖRGÜT İNCE’Yİ İSTİYOR

Dün CHP’nin meclisteki toplantısında partililerin Kılıçdaroğlu’nu bırakıp Muharrem İnce’yle ilgilendiğini belirten Sözcü, örgütün İnce’yi istediğini ifade etti.

İKİNCİ EKMELEDDİN VAKASI…

2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri’nde Erdoğan’ın karşısına çatı adayı olarak konulan Ekmeleddin İhsanoğlu, büyük yenilgi almıştı.

Bu durumu hatırlatan Sözcü, sağcı adayın CHP seçmenini rahatsız edeceğini, seçmenin ‘Atatürkçü’ bir aday isteyeceğini ifade etti.