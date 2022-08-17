Sözcü adlı broşürün yazarı 28 Şubatçı darbeciler için ağladı

Sözcü adlı gazete olduğu iddia edilen broşürün köşeli yazarı Rahmi Turan bugünkü yazısına CHP Genel Müdürü Kemal Kılıçdaroğlu'na yıkama yağlama yaparak başladı. Turan günlük yağlama rutininin ardından 28 şubat zulmünün baş kahramanı olan bazı askerlerin cezaevinde olmasını 'büyük insanlık dramı' başlığıyla eleştirdi. Eleştirmekle kalmadı ağladı. Tüm bu süreci de utanmadan sıkılmadan 'kumpas' olarak değerlendirdi.

Rahmi Turan dönemin tuzu kuru darbeci 13 askeri için sızlanırken, kışla mescidinde başında namaz takkesi olduğu için emekliliğine 3 ay kala ihraç edilen paşa , başörtülü olduğundan dolayı oğlunun yemin törenine alınmayan anneler, Balkan göçmeni ya da Sabetayist değil de Anadolu kökenli olduğu için rütbe atlayamayan subaylar, ailesinde kardeş-anne vs. fark etmez başörtülü biri olduğu için tüm askeri sınavları başarı ile geçtiği halde elenen binlerce vatan evladı, TSK'nın ihalelerini alan emekli Kemalist paşalar ve onların şirketleri, o dönem PKK belasının başını ezmek yerine dindar asker avına çıkan kuvvet komutanları için eleştiri, üzüntü, adalet arayışı gibi insani tavırlar gerçekleştirecek mi, yoksa Rahmi Turan'ın bu tip meseleler de her zamanki gibi yaşından dolayı nükseden unutkanlığı mı tutacak?