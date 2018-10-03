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Söz verdi, 2 bin 534 aileyi mutlu etti

14 yıldır “Avrupa Konutları” markalı projeleriyle gayrimenkul sektöründe adından söz Artaş İnşaat, İstanbul’un farklı semtlerinde inşa ettiği projelerinin anahtarlarını zamanında teslim etme geleneğini bu yıl da sürdürüyor.

03 Ekim 2018 Çarşamba 12:23
Söz verdi, 2 bin 534 aileyi mutlu etti

Mehmet CANITATLI

Artaş İnşaat, hedeflediği takvim doğrultusunda projelerini tamamlamaya devam ediyor. Bu yıl içinde  2 bin 534 konutun anahtar teslimini gerçekleştiren şirket, inşası devam eden projelerinin yanı sıra yeni yatırımları için de çalışmalarını hızla sürdürüyor.

4 projede binlerce aile

Artaş İnşaat, Avrupa Konutları Başakşehir, Avrupa Konutları Atakent 4, Avrupa Konutları Kale 2 ve ortak girişimle hayata geçirdiği Vadistanbul Park projelerinde toplam 2 bin 534 konutun teslimini gerçekleştirdi. Yıllar öncesinden herkesi konut sahibi yapma hedefiyle koyuldukları yolda markalaşmayı başaran Çetinsaya Ailesi, 18 bin 500’ün üzerinde aileye bu sevinci tattırdı.  Yaklaşık 60 bin kişinin Avrupa Konutları çatısı altında buluşmasına vesile olan Artaş İnşaat, projeleriyle de hem yatırımcı hem de oturumcuların yüzünü güldürdü. Şirketin erken teslim geleneği bu yıl da devam etti. 

Bu yılı aktif geçirdi

Yatırımlarını her geçen yıl arttırarak inşaat sektöründeki faaliyetlerine devam ettiklerini belirten Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya; “Artaş İnşaat olarak gayrimenkul sektöründe atılacak tüm adımları ülkemizin geleceğine bir yatırım olarak gördük. Bugüne dek inşa ettiğimiz tüm projelerimizde konut alıcılarına karlı bir yatırıma ve kaliteli bir yaşam alanına sahip olmalarını sağlarken, sektörümüzdeki faaliyetlerimiz ve istihdam rakamlarımızla da ülkemize katma değer oluşturduk. Bu anlamda 2018 yılının ilk üç çeyreğini de oldukça aktif geçirdik. Yılı henüz tamamlamadan 2.534 konutun teslimini söz verdiğimiz gibi gerçekleştirdik” dedi.

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 12:23
  1. Artaş İnşaat
  2. Avrupa Konutları Başakşehir
  3. Avrupa Konutları Atakent 4
  4. Avrupa Konutları Kale 2
  5. Vadistanbul Park
  6. Avrupa Konutları
  7. Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya

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