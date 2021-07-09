Söz konusu Müslüman olunca zulme devam AYM kararını yine yok saydılar

Hiçbir terör eylemine bulaşmadığı, cebir ve şiddeti benimsemediği Emniyet ve MİT raporları ile ispatlanmış ve Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) “terör örgütü değildir” kararına rağmen Hizb-ut Tahrir üyelerine ceza yağmaya devam ediyor.

Söz konusu terör destekçileri olunca AYM’nin hak ihlali kararını anında uygulamaya koyan yerel mahkemeler, mütedeyyin insanlara gelince AYM kararlarını görmezden gelmeye devam ediyor. Son olarak AYM’nin Hizb-ut Tahrir üyesi Yılmaz Çelik hakkında hak ihlali kararı vererek yeniden yargılanmasına hükmettiği dosyalarından bir diğeri Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülürken, bu mahkemede 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararına benzer bir karar vererek Çelik’i mahkum etti.

AYM kararı herkes için bağlayıcıdır, ancak yerel mahkeme AYM’yi tanımıyor

AYM kararlarının bağlayıcı olduğunu belirten Çelik’in Avukatı Mustafa Kocamanbaş, Akit’e yaptığı açıklamada, “Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi Yılmaz Çelik hakkında Hizb-ut Tahrir üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Bu verilen ceza daha önce FETÖ üyelerinden teşekkül eden ve kapatılan bir başka Ankara Ağır Ceza Mahkemesi kararının, Yargıtay tarafından bozulması sonrası yapılan yeniden yargılanma sonrası verilen bir karar. Bir detay daha var. Yargıtay kararı sonrası Anayasa Mahkemesi de bu dosya hakkında hak ihlali kararı verdi. Ancak Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi, sanki Anayasa Mahkemesi kararı yokmuş gibi bir yargılama yaptı. Bu durum Anayasa’nın 153. maddesine tamamen aykırıdır. Anayasa Mahkemesi kararları bağlayıcıdır ve herkes uymak zorundadır. Ancak kendileri de hukukçu olan mahkeme heyeti sanki Anayasa Mahkemesi, Türkiye’deki en yüksek mahkeme değilmiş gibi, kararları yok hükmünde imiş gibi bir karar verdiler. Bunun adı hukuk skandalıdır” dedi.

28 Şubat sürecinin bitmediğinin kanıtı

Hizb-ut Tahrir Türkiye Medya Bürosu Başkanı Mahmut Kar ise şunları söyledi: “Mahkeme, yürüttüğü yeniden yargılama sürecinde nasıl bir gerekçeye ulaştı ki AYM’nin verdiği kararını hiçe sayarak eski hükmü tekrar etti? Hizb-ut Tahrir cebir ve şiddet yöntemine mi başvurdu, Hayır! Yılmaz Çelik bir terör suçu işlediğine dair yeni bir tespit ve tahkik mi yapıldı? Hayır! O halde bu cezaya dayanak olacak yeni nasıl bir gerekçe gösterildi? AYM’yi yok saydılar.”

Hakkında verilen karara itiraz edeceklerini belirten Yılmaz Çelik de Akit’e yaptığı açıklamada, “Mahkeme, zorlama içtihatlarla Yargıtay 16. Ceza Dairesinin vermiş olduğu cezayı aynen onadı. Ve mahkeme, hiçbir somut delil ve gerekçe ortaya koymadan ceza verdi. Mahkeme, anayasal bir suç işlemiştir. Hâlbuki AYM’nin vermiş olduğu karar, anayasal olarak yerel mahkemeleri bağlayıcıdır. Tam bir hukuksuzluk ve adaletsizliktir. Bu durum halen 28 Şubat zihniyetinin devam ettiğinin bir göstergesidir” dedi.

