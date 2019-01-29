0553 313 94 23

Söz bozulunca baba ve oğluna kurşun yağdırdı

Kahramanmaraş'ta kestikleri sözün bozulması üzerine aracı ailenin evine giden baba ve oğlu, ev sahibi tarafından av tüfeğiyle vuruldu.

29 Ocak 2019 Salı 16:33
Söz bozulunca baba ve oğluna kurşun yağdırdı

Kahramanmaraş’ta kız isteme iddiasıyla çıkan kavgada, baba-oğul yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Kahramanmaraş Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, akraba olan iki ailenin çocukları arasında kesilen söz belirlenemeyen bir nedenle bozuldu. Erkek tarafından Mustafa D. ve oğlu Ahmet D. sözün bozulmasına, aracılık yapan Süleyman D. ve ailesinin sebep olduğu iddiasıyla evlerine gitti. Evin avlusunda konuşan ve bir süre sonra da tartşmaya başlayan aileler arasında kavga çıktı. Kavga sırasında Süleyman D., Mustafa D. ile oğlu Ahmet D.'ye av tüfeğiyle ateş ederek yaraladı. Yaralanan baba ve oğlu kendilerini dışarı atarak kaçmak istedi. Mustafa D ile oğlu Ahmet D. aşırı kan kaybedince cadde üzerindeki bir eczanenin önünde yere yığıldı. Bu esnada olay yerine yakın sağlık ocağındaki doktor ve hemşireler ile eczane çalışanları hemen dışarı çıkıp yaralılara müdahale etti. İlk müdahalesi yapılan Mustafa D. ile oğlu Ahmet D., çağırılan ambulanslarla hastaneye götürüldü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken Süleyman D., olayda kullandığı tüfekle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

"Fazla yürüyemedi"

Yaralılara olay yerinde müdahale edenlerden eczacı kalfası Mustafa Arslan, silah sesi duymadıklarını belirterek, "Çalışırken ses duyduk ve 2 şahsın kanlar içersinde yürüyerek geldiğini gördük. Yaralılardan bir tanesi ağırdı ve daha fazla dayanamayıp yere düştü. Yan taraftaki sağlık ocağının doktor ve hemşireleriyle birlikte müdahale ettik, pansuman yaptık. Daha sonra ambulanslar yaralıları alıp hastaneye götürdü" diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 16:33
  1. Kahramanmaraş
  2. Aileler arası kavga
  3. söz kavgası
  4. kurşun yağdırdı
  5. adam yaralama

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Metrelerce takla attıktan sonra apartman bahçesine düştü
    1. Metrelerce takla attıktan sonra..
    2. Mobilya devi konkordato ilan etti!
    3. TIR'dan yola mazot sızınca tüm araçlar..
    4. Macron darbeci Sisi'ye para akıttı!
    5. Söz bozulunca baba ve oğluna kurşun..
    6. Araç sahiplerine güzel haber! İndirim..
    7. Kasımpaşa'dan flaş Diagne açıklaması
    8. İbrahim Tatlıses patladı: Annem öldü..
    9. Ukrayna'dan AB'ye üyelik başvurusu
    10. Melih Gökçek'ten müthiş benzetme!..
    11. CHP tescilli ittifakı inkar etti
    12. Esed Rejimi katliam yaptı! Çok sayıda..
    13. Kirli pazarlık deşifre oldu!..
    14. CHP'nin kalesinde kriz büyüyor! Mevcut..
    15. Martin Skrtel'in cezası belli oldu
    16. Türk askeri 24 saat teyakkuzda!..
    17. Terör şüphelisi Yunanistan'a kaçarken..
    18. AK Parti Genişletilmiş İl Seçim İşleri..
    19. Macron'dan Sisi'ye "milyar avroluk"..
    20. Fırtına uyarısı geldi!
    CHP'de bir dönem sona erdi! Adaylık başvurusu reddedildi
    CHP'de bir dönem sona erdi! Adaylık başvurusu reddedildi
    Türkiye'nin 'kenevir' atağı sonrası İsrail harekete geçti
    Türkiye'nin 'kenevir' atağı sonrası İsrail harekete geçti
    Mehmetçik planlarını bozdu! Kameralar kayıtta gelmişler
    Mehmetçik planlarını bozdu! Kameralar kayıtta gelmişler
    40 yıllık tavuk devi Garip Tavukçuluk, konkordato ilan etti
    40 yıllık tavuk devi Garip Tavukçuluk, konkordato ilan etti
    CHP'de toplu istifa! 'Seçimi alma şansımız yok'
    CHP'de toplu istifa! 'Seçimi alma şansımız yok'

    Günün Karikatürü

    29 Ocak 2019
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    Barzani: Türk askeri üssüne saldırıyı PKK yaptı
    Barzani: Türk askeri üssüne saldırıyı PKK yaptı