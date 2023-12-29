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Gündem Soyun kurusun İsrail! 8 yaşındaki ikiz kardeşleri doğum günlerinde öldürdü
Gündem

Soyun kurusun İsrail! 8 yaşındaki ikiz kardeşleri doğum günlerinde öldürdü

Yeniakit Publisher
2023-12-29 20:30:00 -
Soyun kurusun İsrail! 8 yaşındaki ikiz kardeşleri doğum günlerinde öldürdü

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 8 yaşındaki ikiz kardeşleri doğum günlerinde öldürdü.

İsrail ordusunun dün düzenlediği saldırıda öldürülen Ahmed Nasır ve Cihan Nasır isimli ikiz kardeşlerin annesi Esma Zuhun AA muhabirine konuştu.

Doğum günü kutlaması isteyen kızını İsrail'in saldırıları bittikten sonra kutlama yapacaklarını söyleyerek avuttuğunu ifade eden acılı anne, "İsrail, doğum günlerinde 8 yaşındaki ikizlerimi benden aldı. 5 yıl boyunca tüm namazlarımda onların doğması için dualar etmiştim." dedi.

Tüm aile saldırıya uykuda yakalandı

İsrail ordusunun tüm aile uykudayken herhangi bir uyarı yapmadan saldırı gerçekleştirdiğini kaydeden Zuhun, "Oğlum Ahmed halasını çok seviyordu ve saldırı sırasında onun yanındaydı; birlikte şehit oldular. Kızım Cihan ise halasının kızlarıyla uyuyordu. O da şehit oldu." diye konuştu.

Anne Zuhun, göz yaşları içinde "Uyuyorduk. Füze evin ikinci katına isabet etti. Biz alt kattaydık. İkinci katın enkazı alt katın üzerine düştü. İkizlerimin üzerine düştü. İkizlerim gitti." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusunun kendilerine Nuseyrat, Ez-Zevayide, Han Yunus ve Deyr Belah gibi birçok bölgenin güvenli olduğunu bildirdiğine işaret eden Zuhun, bu nedenle Gazze'den önce Nuseyrat Mülteci Kampı'na sonra da Han Yunus'a göç ettiklerini aktardı.
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Han Yunus'un bombalanması sonucu tekrar Nuseyrat Mülteci Kampı'na dönüp, ikizlerin halasının evine sığındıklarını belirten Zuhun, "Oturduğumuz evin hiçbir tarafla bağlantısı yoktu. Neden bombaladılar bilmiyorum. 45 gündür bu evde kalıyorduk." diyerek tepkisini dile getirdi.

Kaldıkları evde ikizlerinin ve ikizlerin halasının öldürüldüğünü ancak üst katta oturan aileden de ölenlerin olduğunu söyleyen Zuhun, "İkizler henüz ilkokul üçe gidiyordu. 4 çocuğum vardı şu anda sadece iki oğlum kaldı." sözleriyle yaşadığı büyük acıyı ifade etti.

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