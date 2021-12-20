  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem "Soytarı" Şahan, "Bu son" deyip bıraktı
Gündem

"Soytarı" Şahan, "Bu son" deyip bıraktı

Marmaris’teki kaçak villasına kaçak iskele yapıp ‘özel mülktür’ tabelası astıran ve çıkan yangınlar sonucu sürekli eleştirdiği devletin acil yardımını bekleyen Şahan Gökbakar, bir süredir sosyal medyadan verdiği "ekonomi dersleri(!)"ne son verdiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-20 15:03:00 -
"Soytarı" Şahan, "Bu son" deyip bıraktı

Marmaris’teki kaçak villasına kaçak iskele yapıp ‘özel mülktür’ tabelası astıran ve çıkan yangınlar sonucu sürekli eleştirdiği devletin acil yardımını bekleyen Şahan Gökbakar, bir süredir sosyal medyadan verdiği "ekonomi dersleri(!)"ni sona erdirdiğini açıkladı.

Doların yükselmesiyle ‘ekonomist’ kesilen sözde sanatçılar kervanının başını çeken Gökbakar, uzun zamandır kendince devletin ekonomi politikasını eleştiren paylaşımlarda bulunuyordu. Solak kesimin borazanlığına soyunan Gökbakar, dün akşam yazdığı tweet'te "Bu da son tweetim olsun dostlar. Ülkemize, çocuklarımıza, gençlerimize, geleceğimize dertlendim. 'Ben rahatım' deyip kenarda duramadım, yazdım fikirlerimi bu ülkenin bir evladı olduğum için. Bu kadar. Komedyen olarak, güldürmeye devam. Kalın sağlıcakla..." ifadelerini kullanarak, ekonomi konusunda bir daha ahkam kesmeyeceğini ilan etti.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay