Soylu'nun telefonu HDP'nin aklını aldı!

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kendisini aradığını doğruladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan "tehdit içerikli" bir telefon aldığını söyleyen Buldan, "Soylu, Ağrı Doğubeyazıt'ta gerçekleştirilen infazın sorumlusunun partimiz olduğunu iddia etti. 6 milyondan fazla insanın oyunu alan bir partiyi bu tür suçlamalarla karartmalarına asla izin vermeyeceğiz. Soylu'nun bir partinin Eş Genel Başkanı'nı arayıp tehdit etmesi kabul edilemez. Herkes haddini bilecek, Soylu da haddini bilecek. İçişleri Bakanı bugüne kadar yapması gerekenleri yapmadı, HDP ile uğraştı. Ortada hepimizin kınadığı bir olay var. Gidip suçluları yakalamak yerine partimizle uğraşmaya devam ediyor, tıpkı seçimde olduğu gibi. Bütün bu sözlerini kendisine iade ediyoruz" diye konuştu.

SOYLU’YA HAD BİLDİRMEYE ÇALIŞANLARA BAK!

Süleyman Soylu, terörle mücadele konusunda taviz vermeden emin adımlarla yürüyen ve sesi gür çıkan bir bakan olunca, Buldan ve saz arkadaşları rahatsız oldu. Soylu’ya “haddini bilecek” diyen Buldan, seçim sürecinde oy çalışması yaparken, teröristbaşı Öcalan’ı serbest bırakacaklarını ifade ederek, “Buradan sesleniyoruz, 24 Haziran’dan sonra Sayın Öcalan’ın üzerindeki tecridi de hep birlikte kaldıracağız.” demişti.