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Soylu'nun telefonu HDP'nin aklını aldı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun telefonu, terör partisi HDP’nin aklını aldı! Süleyman Soylu, HDP’nin her fırsatta savunduğu teröristlerin, AK Parti’ye oy verdiğini öne sürerek bir bakkalı katletmesi sebebiyle HDP’yi arayarak, “Sizi CHP bile kurtaramayacak, o köyde taş taş üstünde bırakmayacağım” demişti. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Soylu’nun telefonuyla ilgili açıklama yaptı.

27 Haziran 2018 Çarşamba 14:59
Soylu'nun telefonu HDP'nin aklını aldı!

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kendisini aradığını doğruladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan "tehdit içerikli" bir telefon aldığını söyleyen Buldan, "Soylu, Ağrı Doğubeyazıt'ta gerçekleştirilen infazın sorumlusunun partimiz olduğunu iddia etti. 6 milyondan fazla insanın oyunu alan bir partiyi bu tür suçlamalarla karartmalarına asla izin vermeyeceğiz. Soylu'nun bir partinin Eş Genel Başkanı'nı arayıp tehdit etmesi kabul edilemez. Herkes haddini bilecek, Soylu da haddini bilecek. İçişleri Bakanı bugüne kadar yapması gerekenleri yapmadı, HDP ile uğraştı. Ortada hepimizin kınadığı bir olay var. Gidip suçluları yakalamak yerine partimizle uğraşmaya devam ediyor, tıpkı seçimde olduğu gibi. Bütün bu sözlerini kendisine iade ediyoruz" diye konuştu.

SOYLU’YA HAD BİLDİRMEYE ÇALIŞANLARA BAK!

Süleyman Soylu, terörle mücadele konusunda taviz vermeden emin adımlarla yürüyen ve sesi gür çıkan bir bakan olunca, Buldan ve saz arkadaşları rahatsız oldu. Soylu’ya “haddini bilecek” diyen Buldan, seçim sürecinde oy çalışması yaparken, teröristbaşı Öcalan’ı serbest bırakacaklarını ifade ederek, “Buradan sesleniyoruz, 24 Haziran’dan sonra Sayın Öcalan’ın üzerindeki tecridi de hep birlikte kaldıracağız.” demişti.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 14:59
  1. Ağrı
  2. İçişleri Bakanı
  3. Süleyman Soylu

YORUM YAZ

  • tuğrultuğrul12 sa önce
    Bundan sonra operasyonda verilen her şehide karşılık meclisteki bunların savunucularının kafası kopartılacak. Muz cumhuriyeti meclisi olmadığını herkes görecek.
  • kalelikaleli6 sa önce
    sayın bakanım inanın içimiz kan ağlıyor ne duruyorsunuz bu alçak korkakları bulun imha edin itlaf edin bu alçak korkaklar masum insanları katleden bu pisliklerden intikam alınmalıdır.içimize kan damladı bu kadar da olamaz yeter artık.
  • Ayhan Sırma Ayhan Sırma 14 sa önce
    Piç kurusu teröristler
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 14 sa önce
    Haddini Bilecek Olan Sizsiniz. Hiç Şüphesiz. Şerefsiz Hain Alçaklar.
  • MOLİERMOLİER14 sa önce
    teröristler ve terörist sevicilerin tamamı alcaktır, adi cinayete bulaşmıştır!
  • AlparslanAlparslan10 sa önce
    Annelerini.........ceksin
  • Ayhan Sırma Ayhan Sırma 14 sa önce
    Hepinizin ...
  • Osman ÖzkanOsman Özkan13 sa önce
    sayın soylu bu şerefsizlere katilleri derhal teslim etmelerive bu tür cinayetlere son vermeleriiçin çağrıda bulunmuş onlar ise sayın soyluyu bizi tehdit ediyor diyerek konuyu saptırma yoluna gitmişler sayın soylu bu şerefsizleri son kez insanı olarak uyarmış bundan sonrasını kendileri bilir.
  • Adige_5454Adige_545413 sa önce
    Oflu dan tek isteğim hdpkk ya oy veren kanı bozukların 7 haziran da olduğu gibi şımarmasını engellemesidir. Şimdiye kadar yaptıkları yapacaklarının teminatıdır. Ona güveniyoruz. Artık Fetocu hainler de aramızda olmadığına veya cesaret edemediğine göre Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah askerimiz ve polisimizin ayağına taş değdirmesin
  • KARAKURTKARAKURT10 sa önce
    bir şehide karşılık 10 HDP linin kellesi alınırsa bak o zaman suikastler bombalamalar oluyormu...çünkü hdp li belediyeler devletin yatırım için gönderdiği paraları PKK ya gönderdiğini herkes biliyor..o paralar derhal kesilsin devlet kendi terörüstünü adeta bu yolla finanse ediyor.belediye hizmetlerini o ilin valiliği yada kaymakamlığı yapsın parayı buralara göndersin PKK ya göndermesin
  • SerdarSerdar7 sa önce
    Pervin buldan denen bu kara sümüklüseytani TIPKI.....biz arkamizi PKK YPGKCK DAYADIKdiyen figen yüksekdagin oldugu ceza evine göndrilmesi sart suan bu terörist partide en fazla sesi çikan bu sokak sürtügüdürbizlere oy vermediniz diye köy DISINDAelleri ayaklari BAGLI kafasina kursun sikilmis halde infaz ediliyor bakkalcibu hainler bir kaç milletvekili cikardiklarinda bütün TÜRKIYEYE meydan okuyorlarbiz Türkiye olarak bu TERÖRISTLEREparti kurma imkanini neden sagliyoruzbu teröristleriILK sefer meclise TASIYAN ERDAL INÖNÜNÜVEPARTISI SHP VE DEMIREL IN VE PARTISI DYP SIBU DAG TERÖRISTLERI ANKARANIN GÖBEGINDE MECLISIN IÇINDELERREISIMIZ BUNDAN ÖNCEKIREFERANDUM MITINGLERINDEEGER IDAM CEZASINIMECLIS ÇIKARIR VE BENIMDE ÖNÜME GELIRSEONAYLARIM DIYORDUSIMDI TAM BASKAN SEÇILDIGINE GÖREMECLISDEAKP VE MHP BU IDAMYASASINI BIR AN EVVEL ELE ALSINLAR O ZAMAN 376 SAYISINI BULMUYOR AMA REFERANDUMA GETIRMEK IÇIN AKP TIYLEMHP NIN OYLARI YETIYORÇÜNKI ANLASILDIKI BU HAINLER BOS DURMUYOR ANCAKTERÖRISTLERI PKKVE FETÖ YÜ DHSKPC YI IP DESALLANDIRACAKSINKIANCAKTÜRKIYENINBASIBELADANBÖYLE KURTULAR YOKSATÜRKIYENIN BASI HIÇ BIR ZAMAN BELADAN VE VERDIKLERI VE VERECEK LERI ZARARDANKURTULMAYACAKANCAKBUTETÖRISTLERIIDAMPAKLAR BAKOZAMAN NEMEYDANOKUMAKALIR NETERÖRIST ....ÜLKEMIZ DAG BASI DEGIL BEN VATANDAS OLARAK BURADAN REISE VE BÜTÜN DEVLET YETKILELIRINE BURADAN SESLENIYORUM BU IDAM CEZASINI GETIRMEK BU KADAR ZORMU NIYE YOKSA ÇEKINIYORMUYUZDISARDAN MÜDAHELE EDERLER DIYEMIANLAMIS DEGILIM TEKRAR BEN BIR VATANDAS OLARAKÌÇISLERI BAKANIMIZ SAYIN SÜLEYMAN SOYLUYU TEKRAR ÌÇISLERI BAKANIMIZ OLARAK GÖRMEK ISTIYORUMÇÜNKITERÖRISTLERINHAKKINDANTERÖRISTLERIN LERIN TEKKORKULU RÜYASIÌÇISLERI BAKANIMIZ SAYIN SOYLUDUR ONUN IÇIN ÌÇISLERI BAKANIMIZ GÖREVINE TEKRAR YENI DÖNEMDEDE DEVAMINDAN YANAYIM INSALLAH
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