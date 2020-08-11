Soylu’dan mülteci tepkisi: Avrupa’nın yaptığı hayvanlıktır!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa’ya gitmeye çalışan sığınmacılara ilişkin, “Maalesef botlara şişleri batırıyorlar. 30- 40 kişiyi ölüme terk ediyorlar. Bu bir hayvanlıktır. Çok net söylüyorum tam bir hayvanlıktır” dedi. Emniyet bünyesinde kurulan Koruma Eğitim Akademisinin açılışında konuşan Bakan Soylu, şöyle devam etti: “FRONTEX’in (Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı) bölgedeki gemilerinin şahit olduğu olaylar var. FRONTEX diye uydurma bir teşkilat kurdular. Kurdukları teşkilatın tek bir amacı var, yaptıkları rezillikleri örtmek, çamaşır suyuyla temizlemek. Avrupa’ya da böyle bir teşkilat yakışır zaten. Arkadaşlarıma da söyledim; bu teşkilat ile ilişkileri en alt düzeye indirmek bizim sorumluluğumuzdur.”