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Soylu: 'Yürütmeyiz' dedik beton oturttuk! Şimdi de Diyarbakır'da yürüyeceklermiş

Terörist başı Öcalan için sokaklarda provokasyon peşinde koşan Kandil'in vekillerine Diyarbakır'da da izin verilmeyecek.

15 Şubat 2019 Cuma 17:43
Soylu: 'Yürütmeyiz' dedik beton oturttuk! Şimdi de Diyarbakır'da yürüyeceklermiş

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı'ndaki Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde, muhtarlar, STK temsilcileri, şehit yakınları ve gazilerle kahvaltıda bir araya geldi.

Vatandaşın 31 Mart'ta kullanacağı oyun önemine işaret eden Soylu, bu coğrafyada gelecekteki sorumluluklarının çok kıymetli olduğunu söyledi. Soylu, bu yüzden karşılarına gelenlere, "Sen ne iş yaparsın, ne üretirsin, idarecilik bilir misin, ülke ve belediye yönetebilir misin?" sorularının sorulması gerektiğini belirtti.

"Güya milletvekilleri"

Konuşmasında Doğu ve Güneydoğu'daki terörle mücadeleye değinen Soylu, şöyle devam etti: "Yeniden kaseti başa saracağız öyle mi? Apo için yürümeye başlayacaklar; İstanbul'dan, Şanlıurfa'dan, Şırnak'tan, Siirt'ten, Batman'dan, Mardin'den. Güya milletvekilleri. Ben onlara 'milletin vekili' demenin de doğru olmadığını iddia ediyorum. Onlar yürüyecekler, sonra Apo'nun özgürlüğü için biz de sessiz kalacağız... 'Yürütmeyiz' dedik, betona da oturttuk.

Oranının huzurunu bozdurmayız

Bugün Diyarbakır'dalar. Hesapları şu; bütün illerden 10 gün içerisinde toplanıp, oradaki yürüyüşlerini tamamlayacaklar, sonra Diyarbakır'a gelecekler, tekrar orada yürüyecekler. Hadi yürüsünler de görelim, hadi yürüsünler. Oranın huzurunu bozdurmayız."

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 17:43
  1. Şırnak
  2. Batman
  3. Şanlıurfa
  4. Siirt
  5. Mardin
  6. İstanbul
  7. Diyarbakır
  8. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  9. HDP'li milletvekilleri

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  • sukrusukru50 dk önce
    Helal olsun sana soylu,Adın gibi soylusun.Bu itlere yıllardır hadleri bildirilmesi o yüzden böyle kudurdular.Kuduz itin akıbeti itlaf edilmektir okadar.

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