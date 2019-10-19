Soylu: YPG'nin bıraktığı 41 DEAŞ'lı yakalandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, köşeye sıkışan YPG'lilerin serbest bıraktığı DEAŞ'lı teröristlerin 41 tanesinin daha yakalandığını söyledi.19 Ekim 2019 Cumartesi 11:41
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaretinin ardından gündemle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
YPG'nin Suriye’de serbest bıraktığı DEAŞ üyelerinden 41’nin daha bu sabah yakalandığını dile getiren Soylu, “195 DEAŞ'lı yakalanmıştı, bu sabah 41 DEAŞ'lı daha teslim alındı. 40 yıldır terörle mücadele ediyoruz ve artık terörün zerresine bile tahammülümüz yok.” dedi
YORUM YAZ