Soylu: Yasadışı eylem yapan, kargatulumba gözaltına alınır Polisin eylemciyi taciz ettiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, açıklama yaptı.

Ankara Kızılay'da, Sakarya Caddesi'ne eylem yapan TAYAD'lı ailelere destek olan üniversite öğrencisi Merve Demirel'in gözaltına alındığı sırada tacize uğradığı iddia edildi. "Kargatulumba gözaltına alınırsınız" Konuyla ilgili Twitter'dan açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yasadışı eylem yapıp direnirseniz, uyarılardan sonra kargatulumba gözaltına alınırsınız." dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.