Soylu: Yasadışı eylem yapan, kargatulumba gözaltına alınır
Polisin eylemciyi taciz ettiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, açıklama yaptı.20 Şubat 2019 Çarşamba 16:48
Ankara Kızılay'da, Sakarya Caddesi'ne eylem yapan TAYAD'lı ailelere destek olan üniversite öğrencisi Merve Demirel'in gözaltına alındığı sırada tacize uğradığı iddia edildi.
"Kargatulumba gözaltına alınırsınız"
Konuyla ilgili Twitter'dan açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yasadışı eylem yapıp direnirseniz, uyarılardan sonra kargatulumba gözaltına alınırsınız." dedi.
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