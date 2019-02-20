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Soylu: Yasadışı eylem yapan, kargatulumba gözaltına alınır

Polisin eylemciyi taciz ettiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, açıklama yaptı.

20 Şubat 2019 Çarşamba 16:48
Soylu: Yasadışı eylem yapan, kargatulumba gözaltına alınır

Ankara Kızılay'da, Sakarya Caddesi'ne eylem yapan TAYAD'lı ailelere destek olan üniversite öğrencisi Merve Demirel'in gözaltına alındığı sırada tacize uğradığı iddia edildi.

"Kargatulumba gözaltına alınırsınız"

Konuyla ilgili Twitter'dan açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yasadışı eylem yapıp direnirseniz, uyarılardan sonra kargatulumba gözaltına alınırsınız." dedi.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 16:48
  1. Sakarya
  2. Ankara
  3. Süleyman Soylu
  4. Merve Demirel

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  • bilobilo1 sa önce
    kargatulumba gözaltına alırken parmak da atılır hatta el kol da sokulur diyorsun yani

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