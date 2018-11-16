Soylu HDP'lilere haddini bildirirken Mehmet Bekaroğlu devreye girdi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk askerine "hain" diyen HDP'lilere haddini bildirirken, daha önce Twitter'dan, "Soylu, milletin bütünlüğüne Karayılan'dan fazla zarar vermiştir." mesajı yazan CHP'li Mehmet Bekaroğlu araya girdi, bakanı susturmaya çalıştı.16 Kasım 2018 Cuma 10:06
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile HDP'li milletvekilleri arasında tartışma çıktı.
"Karayılan'ın tecavüz ettiği kız çocuklarını da konuşun"
HDP'lilerin Afrin'de işgal var demeleri üzerine çıkan tartışmada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu HDP sıralarında oturanlara tepki gösterdi, "Siz önce 14 yaşında çocuklara tecavüz eden Karayılan">Murat Karayılan'ı konuşun" dedi.
Bekaroğlu devreye girdi
Daha önce attığı bir tweet'le, "Süleyman Soylu bu ülkeye Karayılan">Murat Karayılan'dan daha çok zarar vermiştir" diyen CHP'li Mehmet Bekaroğlu, Soylu'nun bu sözleri üzerine ayağa kalkarak kendisini sakinleştirmeye çalıştı.
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