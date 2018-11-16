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Soylu HDP'lilere haddini bildirirken Mehmet Bekaroğlu devreye girdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk askerine "hain" diyen HDP'lilere haddini bildirirken, daha önce Twitter'dan, "Soylu, milletin bütünlüğüne Karayılan'dan fazla zarar vermiştir." mesajı yazan CHP'li Mehmet Bekaroğlu araya girdi, bakanı susturmaya çalıştı.

16 Kasım 2018 Cuma 10:06

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile HDP'li milletvekilleri arasında tartışma çıktı.

"Karayılan'ın tecavüz ettiği kız çocuklarını da konuşun"

HDP'lilerin Afrin'de işgal var demeleri üzerine çıkan tartışmada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu HDP sıralarında oturanlara tepki gösterdi, "Siz önce 14 yaşında çocuklara tecavüz eden Karayılan">Murat Karayılan'ı konuşun" dedi.

Bekaroğlu devreye girdi

Daha önce attığı bir tweet'le, "Süleyman Soylu bu ülkeye Karayılan">Murat Karayılan'dan daha çok zarar vermiştir" diyen CHP'li Mehmet Bekaroğlu, Soylu'nun bu sözleri üzerine ayağa kalkarak kendisini sakinleştirmeye çalıştı.

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 10:06
  1. Mehmet Bekaroğlu
  2. Süleyman Soylu
  3. HDP
  4. CHP
  5. Murat Karayılan

YORUM YAZ

  • takoztakoz10 dk önce
    haddini bildirmeyeceksin atacaksın içeriye hainleri
  • ErsinErsin11 dk önce
    PKK lıların öldürülmesi epey zoruna gitmiş bu .................... zavallı bekaroğlu sen zavallının birisin döneksin. Bakalım nereye kadar döneceksin. İnsanları nereye kadar kandırabileceksin. Sayın soylu ne yapmış açıklada bilelim. zamanında milletin oyunu aldın haram olsun o zaman kazandığın dünyalıklar.
  • vatanvatan13 dk önce
    bekaroğlunada bir tane patlatacan esas pkk yı azdıran bunlar
  • Allahın bir kulu Allahın bir kulu 23 dk önce
    Sayın soylu nun bu itlere saldırmasına kızmasına gerek yok. Tansiyonun yükselmesi ne de gerek yok. Sayın Soylu sakin dursun, zaten işini güzel yapıyor. Biz başkalarının dediklerine değil hükümetin dediklerine ve yaptıklarına bakıyoruz.
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