Soylu: Bu ülkede PKK’nın adını kimse anmayacak

Ankara’da Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde düzenlenen Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu 4’üncü Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katılan Soylu, şunları dile getirdi:

Terörist sayısı 189'a indi

“Tunceli Kutu Deresi ile Ali Boğazı’nda 2 bin kişi, PKK teröristi kamp yapıyor, eğitim yapıyor halaylar çekiyordu. Türkiye’deki terörist sayısı 189’a indi. Biz bugün terör örgütlerine adım attırmıyoruz, adım da attırmayacağız. Bunu söylediğimiz zaman bizle dalga geçiyorlardı. Tekrar söylüyorum, bu ülkede PKK’nın adını kimse anmayacak.

Muhtarların sorunlarına da değinen Bakan Soylu, şöyle devam etti:

Konaksız muhtar kalmayacak

“Benim arzum tabii ki ne kadar gerçekleşir bilmiyorum ama ben de muhtarlarımızın birleşik oy pusulalarıyla seçime girmesini isteyenlerdenim ve bu konunun doğru olduğunu düşünenlerdenim. Muhtarlarımızı bir araya getirmek için çalışmalarımız devam edecek. Muhtarlık konağı olmayan yerlerde belediyelerimizle ve kendi ödenek ve tahsislerimizle muhtar konaklarını güzel şekilde yapıp, Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatını gerçekleştireceğiz.”