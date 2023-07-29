Söyleyecek sözümüz var. Bu sese kulak verin!

Milas’ta ülkemizin enerjisine enerji katmak için yer altı zenginliğimizi değere dönüştüren emekçileriz.

Evleri, okulları, hastaneleri, turizm tesislerini, yolları; ülkemizin dört bir yanını aydınlatan eller bizde.

Işığın yandığı her evde bizlerin emeği ve alın teri var.

Maden sahalarını rehabilite eden, yeniden ormana, zeytinliğe dönüştüren, 3 milyon fidanı toprakla buluşturan, can suyunu veren bizleriz.

Hem çocuklarımızın hem de ülkemizin geleceği olan santraller ile ilgili bizim de söyleyecek sözümüz var.

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Bu sese kulak verin!

Ekmek teknemiz santrallere sahip çıkmaya tüm gücümüzle devam edeceğiz.

Kendi geleceğimizi, ülkemizin kaderini başkalarının belirlemesine izin vermeyeceğiz.

Bizler;

Bu toprakların çocuklarıyız.

Bu bölgenin insanlarıyız.

İkizköy’ün, Çamköy’ün, Dereköy’ün, Türkevleri’nin, Milas’ın YK Enerji emekçileriyiz.