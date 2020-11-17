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Gündem Söylediklerine inanıyorsan neden ağlıyorsun Uğur Dündar? İmamoğlu hakkında çelişkili açıklama
Gündem

Söylediklerine inanıyorsan neden ağlıyorsun Uğur Dündar? İmamoğlu hakkında çelişkili açıklama

İçişleri Bakanlığı, CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında inceleme başlattı. Kemalist kalemşör Uğur Dündar, incelemenin İmamoğlu’nun elini güçlendirdiğini savundu ve hükümeti eleştirdi. CHP’li Dündar’ın, kendi adamının “eli güçlendiği” halde hükümete saldırması dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2020-11-17 16:59:00 - 2020-11-17 17:06:19
Söylediklerine inanıyorsan neden ağlıyorsun Uğur Dündar? İmamoğlu hakkında çelişkili açıklama

 yeniakit.com.tr 

İçişleri Bakanlığı, Kanal İstanbul karşıtı kampanyasını İstanbul Büyükşehir Belediyesi kasasından fonlayan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında inceleme başlattı. İdeolojik faaliyetlerde belediye kasasındaki parayı dokunmaya yetkisi olmayan İmamoğlu hakkında, Mülkiye Müfettişliği tarafından inceleme yapmak üzere ekipler görevlendirildi.

İmamoğlu hakkında başlatılan incelemenin ardından CHP ve yandaşları mağdur edebiyatına başladı. Millet İttifakı’nın, alenen kuralları hiçe sayan CHP’li İBB idaresi hakkında yapılan inceleme nedenyle bu kadar korkması dikkatlerden kaçmazken, inceleme neticesinde daha ne kadar yolsuzluğun bulunacağı merak konusu oldu.

Uğur Dündar da kervana katıldı

Kemalistlerin önde gelen kalemşörlerinden Sözcü yazarı Uğur Dündar da, İmamoğlu hakkında başlatılan incelemenin mağduriyet olduğu yalanını savundu. Uğur Dündar, “İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yapılan baskılar ona yarıyor ve geleceğin en önemli politik figürlerinden biri olmasının önünü açıyor!..” ifadelerini kullandı.

Kendisiyle çelişti

Uğur Dündar’ın, söz konusu inceleme neticesinde İmamoğlu’nun elinin güçlendiğini söylemesine rağmen hükümeti eleştirmesi dikkat çekti. Öyle ki İmamoğlu’nun eli güçleniyorsa, CHP’li Dündar’ın ağlaması değil sevinmesi gerekirdi.

Dündar’ın bu çelişkili ifadeleri de, incelemeler neticesinde ortaya çıkacak yeni skandalların habercisi olarak yorumlandı.

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