Soykırımcı Netenyahu Hamas'ın şartlarını reddetti!

Netanyahu, Hamas'ın elindeki esirleri serbest bırakmak için İsrail'in Gazze'den çekilmesi ve tüm mahkumları serbest bırakması şartlarını reddettiğini söyledi.

Bebek katili Netenyahu incülüğündeki soykırım, 107 gündür Gazze başta olmak üzere tüm Filistin topraklarında devam ediyor.

Netanyahu Hamas'ın şartlarını reddettiğini ifade ederek kan akıtmayı sürdüreceğini şöyle açıkladı:

"Hamas esirlerimizin serbest bırakılması karşılığında savaşın sona ermesini, güçlerimizin Gazze'den çekilmesini, tüm mahkumların serbest bırakılmasını ve Hamas'a dokunulmamasını talep ediyor. Hamas'ın şartlarını tamamen reddediyorum. Ürdün Nehri'nin batısındaki tüm toprakların İsrail güvenlik kontrolü altında olmasından taviz vermeyeceğim"