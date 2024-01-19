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Dünya Soykırımcı işgalciler Gazze'de mezarları açtığını doğruladı!
Dünya

Soykırımcı işgalciler Gazze'de mezarları açtığını doğruladı!

Yeniakit Publisher
2024-01-19 12:15:00 -
Soykırımcı işgalciler Gazze'de mezarları açtığını doğruladı!

İşgalci çeteler, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bazı mezarları açarak cesetleri çıkardığını doğrularken, bunun Hamas'ın elinde olan ve öldüğü bildirilen siyonist rejim sözde vatandaşı esirlerin buralara gömülüp gömülmediğini anlamak için yapıldığını savundu.

İşgalci çeteler, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bazı mezarları açarak cesetleri çıkardığını doğrularken, bunun Hamas'ın elinde olan ve öldüğü bildirilen siyonist rejim sözde vatandaşı esirlerin buralara gömülüp gömülmediğini anlamak için yapıldığını savundu.

Gazze'deki bazı mezarların siyonist çeteler tarafından kazıldığı, sözde askerlerin ayrılmasının ardından Filistinlilerin cesetlerinin kazılan toprakta bırakıldığı belgelendi.

Siyonist çeteler, AA muhabirinin konuya ilişkin sorusunu yazılı olarak yanıtladı.

Açıklamada, "Kritik istihbarat veya operasyonel bilgi alındığında, İsrail ordusu, rehinelerin cesetlerinin bulunabileceğini gösteren bilgilerin bulunduğu belirli yerlerde hassas rehine kurtarma operasyonları yürütür." ifadesine yer verildi.

SAYGI ÇERÇEVESİNDE(!)

Kazılan mezarlarda işgalci esirlere ait olmadığı belirlenen cesetlerin "saygı çerçevesinde" iade edildiği ileri sürüldü.
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NE OLMUŞTU?

Siyonist çetelerin Gazze'de birçok mezarı açtığı ve kabristanları tahrip ettiği ortaya çıkmıştı.

Son olarak işgalciler Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde Nasır Hastanesi çevresindeki mezarlığı tahrip etmişti.

Mezarlıkta çok sayıda kabrin yıkıldığı ve bazı cenazelerin ortaya saçıldığı görüntülere yansımıştı.

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