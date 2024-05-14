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Dünya Soykırım ortaklarından açıklama! 'İsrail'e silah ihracatımız devam edecek'
Dünya

Soykırım ortaklarından açıklama! 'İsrail'e silah ihracatımız devam edecek'

Yeniakit Publisher
2024-05-14 20:02:00 - 2024-05-14 20:12:56
Soykırım ortaklarından açıklama! 'İsrail'e silah ihracatımız devam edecek'

İngiltere Başbakan Yardımcısı Oliver Dowden, Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarındaki soykırıma ortaklık etmeye devam edeceklerini duyurdu.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 221 gündür devam ederken, İngiltere, İsrail’e silah ihracatını devam edeceğini açıkladı.

İngiltere Başbakan Yardımcısı Oliver Dowden, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da İngiltere-Suudi Arabistan Ticaret Konferansı’nda konuştu.

İngiltere’nin İsrail'e silah ihracatını onaylamaya devam edeceğini ve Refah'taki geniş çaplı bir İsrail operasyonunun da buna engel olmayacağını söyleyen Dowden, şu ifadeleri kullandı:

"Silah ihracatı kontrolleri için yaptığımız değerlendirme dünyadaki en titiz değerlendirmelerden biridir. Hiçbir eylem kırmızı çizgiyi temsil etmez. Dışişleri Bakanı'nın da birkaç gün önce ifade ettiği gibi, bu silah ihracatını sürdürme konusunda kendimize güveniyoruz. Refah'la ilgili olarak, yardımın içeri girmesi ve sivil kayıpları en aza indirgemek için herhangi bir saldırının uygun şekilde yürütülmesi konusundaki endişelerimiz hakkında İsraillilerle temas halinde olmaya devam ediyoruz”

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