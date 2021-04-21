'Soykırım iddiaları iftira'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nca, 1915 olaylarının tarihsel arka planı, hukuki boyutu ve günümüze yansımalarını ele almak amacıyla “1915 Olayları Uluslararası Konferansı” düzenlendi. Altun, çevrim içi gerçekleştirilen konferansın açılışında yaptığı konuşmada, bu programda ortaya konacak fikirlerin, gerçeklerin ortaya çıkmasına katkı sağlayacağını, tarihin, mütevazı ancak bir o kadar da cesur insanların hakikate olan inançları sayesinde doğru okunabildiğini ifade etti. Geçen yüzyılı, “tarihin önemli kırılma anlarına sahne olan müstesna bir dönem” olarak tanımlayan Altun, dünya savaşları, yıkılan imparatorluklar, değişen sınırlar ve gelişen demokrasinin 20. yüzyılın kilometre taşları olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 1915 olaylarıyla ilgili, “arşivlerin ortaya konması ve bilimsel yaklaşım çağrısının” da buna yönelik olduğuna işaret eden Altun, “Bu bir hakikat çağrısıdır. Dolayısıyla hakikat çağrısında bulunmamız, bu konudaki samimiyetimizin de bir göstergesidir” dedi. Sözde Ermeni soykırımı iddiasının, bugün “post-truth” (gerçek sonrası) olarak bilinen olgunun öncülü olduğunu dile getiren Altun, “Bu, gerçeklerle hiçbir bağı olmayan, sadece siyasi hesaplardan beslenen bir iftiradır. Duygulara hitap eden, irrasyonel ve gayrimeşru bir ithamdır” dedi.



“Arşivlerimizi açalım karşılıklı, tarihçiler konuşsun”



Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin ise, birçok ülkede Ermeni tezlerinin gerçek olduğu noktasında parlamentoların ikna edilmeye çalışıldığını belirterek, “Bu çevrelere yıllardır vermek istediğimiz bir mesaj var, gelin bu işi tarihçiler yapsın. Arşivlerimizi açalım karşılıklı, tarihçiler konuşsun. Bu işi siyasete konu yapmayalım” dedi. Çevrim içi konferansın açılışında konuşan Çetin, 1915 Olayları’nın yeniden anlatılması ve gerçeklerin ortaya çıkarılmasının çok kıymetli olduğunu belirtti. Çetin yaptığı açıklamada, “Bu çevrelere yıllardır vermek istediğimiz bir mesaj var, ‘Gelin bu işi tarihçiler yapsın. Arşivlerimizi açalım karşılıklı, tarihçiler konuşsun. Bu işi siyasete konu yapmayalım.’ Bir de bu işin gelecek boyutu var. Bu çağrılarımız hep karşılıksız kaldı. Tabii onlar çağrılarımıza icabet etmediler” diye konuştu.