Soygun var! Şirketin sermayesi 25 bin lira İBB'den aldığı ihale 57 milyon lira!

Gençler ve çocuklar için kültür sanatta geleceği inşa etmeyi hedefleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bu uğurda milyarlar harcıyor. Dört ay içerisinde 1,5 milyarlık kültür ve sanat etkinlikler ihalesi yapan belediye, Dijital Deneyim Müzesi için yapılan ‘video Wall hizmet alımı’ için 57 milyon lira harcadı. İhaleyi kazanan şirketin sermayesi ise sadece 25 bin lira…

MedyaRadar’dan Ercan Öztürk’ün haberine göre, ‘Her şey çok güzel olacak’ sloganıyla İBB başkanlık koltuğuna oturan Ekrem İmamoğlu belediyenin bütçesinin büyük bir bölümünü kültür ve sanat etkinliklerine harcıyor. MedyaRadar’da geçtiğimiz ay belgeleriyle yayınlanan 1,5 milyar liralık kültür sanat ihalelerinin mürekkebi kurumadan yeni ihaleler yapılmaya başlandı.

Belediye iştiraklerinden İstanbul Kültür AŞ, sadece iki aylık ‘Müze endüstriyel ekran ve video Wall hizmet alım işi’ başlıklı hizmet alım ihalesi yaptı. 63 milyon 500 bin lira yaklaşık maliyetli ihaleye sadece Erdoğan Sinemacılık ve Filmcilik isimli şirket teklif verdi. Rekabet koşulları oluşmadan yapılan ihalenin sözleşme bedeli ise 57 milyon lira oldu.

26 Aralık 2023 tarihinde sözleşme yapılan şirketin Kültür AŞ’den ihale almak için kurulup kurulmadığını da araştırdım. Örnekleri bir hayli fazlaydı. Ancak Erdoğanlar Filmcilik şirketinin kuruluşu bir hayli eski. Kamu ihaleleri alan bir şirket değil. Sadece 2018 yılında İBB’den 200 bin liralık bir ihale almışlar. Dolayısıyla 57 milyon lira onlar için de bir hayli büyük para.

İSTANBUL’UN İLK DİJİTAL MÜZESİ!

Dijital Deneyim Müzesi, geçtiğimiz hafta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da katılımıyla ziyaretçilere açılmıştı. Açılışta bir konuşma yapan Başkan İmamoğlu, ‘2 bin metrekareye yayılan bu müze, İstanbul’un ilk tam kapsamlı dijital müzesi olma özelliğini de taşıyor. İBB Kültür AŞ Dijital Deneyim Müzesi, yeni nesil bir müzecilik anlayışının da özel bir örneği. Dijital sanata ve bilime etkileşimli biçimde erişme imkanı da sunuyor olacak. Tabii burada, zaman içerisinde değişen konseptlerle, yeni yazılımlarla heyecan verici yolculuğuna da sürdürülebilir bir şekilde devam edecek. Bir de gençlerimiz için özel bir müjdemizi duyuralım’ ifadelerini kullanmıştı.

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SERMAYESİ 25 BİN LİRA...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ’den 57 milyon liralık ihale alan Erdoğan Filmcilik isimli şirketi İstanbul Ticaret Odası kayıtlarına göre sermayesi 25 bin lira. 28 Ocak 1985 tarihinde İTO’ya kaydı yapılan şirketin sermaye artırımını 2002 tarihinde yaptığı ortaya çıktı. Birol Erdoğan’ın 20 bin lira, Cansu Ergin’in ise 5 bin lira sermayeyle ortaklık yaptıkları görülüyor. Şirket bugüne kadar kamudan sadece iki ihale kazandı.