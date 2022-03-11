Şovmen Sedef Kabaş salıverildi

Katıldığı televizyon programındaki konuşmasında, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlarını işlediği gerekçesiyle tutuklanan CHP yandaşı sözde gazeteci Sedef Kabaş'ın 12 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşmasında karar çıktı.

İstanbul 36. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada ilk kez savunma yapan tutuklu sanık Sedef Kabaş, tahliyesi ve beraatini istedi.

2 yıl 4 ay hapis cezası ve tahliye

Mahkeme, sanık Sedef Kabaş'ı "Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret" suçundan 2 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

İki bakana yönelik "hakaret" suçundan beraat

Sanığın tahliyesine karar veren mahkeme, Kabaş'ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na yönelik "kamu görevlisine karşı hakaret" suçundan ise beraatine hükmetti.

"Ters kelepçe" tiyatrosuna başvurmuştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve Cumhurbaşkanlığı makamına hakaretler savuran sözde gazeteci Sedef Kabaş, adliyeye götürüldüğü sırada "ters kelepçe" tiyatrosuna başvurmuş, ancak Kabaş'ın ucuz oyunu kameralar tarafından bozulmuştu.

Kendisini çeken gazetecilere "ters kelepçe vurulmuş" gibi poz verip mağduriyet algısı oluşturmaya çalışan Kabaş gerçeklerin ortaya çıkmasının ardından rezil kepaze olmuştu.