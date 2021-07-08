'Şov bizden, kitap almak sizden' Zülfü Livaneli reklam kokan işlerin meyvesini aldı!

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Geçtiğimiz hafta içi yaptığı açıklamaları ile toplumun sinir uçları ile oynayıp ağır bir provokasyona soyunan Zülfü Livaleni'nin esas derdi, katıldığı bir sosyal medya canlı yayınında ortaya çıktı.

Nebil Özgentürk ile konuştu

Zülfü Livaneli ve Nebil Özgentürk, sosyal medyadan canlı olarak yayınlanan bir programda buluştu. Yayın boyunca birbirlerini güzelleyen ikili, Livaneli'nin yazdığı son kitabını konu edindi. 28 dakika boyunca kitabının tanıtımını yapan Livaneli'nin katıldığı yayın, son günlerde yaptığı açıklamalarının, politikaya değil, kitabının tanıtımına hizmet ettiğini tescilledi.

Kitabını baskıya verdi, toplumun sinir uçları ile oynayarak gündeme geldi

Bir gazeteye konuşan Zülfü Livaneli, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ı gündeme getirmişti. "Deniz Baykal, Kürtleri, Alevileri, ezilenleri sevmez. CHP'nin Baykal gerçeğiyle hesaplaşması şart." ifadelerini kullanan Livaneli, toplumun hassas sinir uçları ile oynayarak, Türk-Kürt, Sunni-Alevi ayrışmasına hizmet etmişti. Livaneli'nin açıklamalarını değerlendiren Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, "Zülfü Livaneli’nin söylediklerine değil , Zülfü Livaneli’yi konuşturana bakmak lazım. Çok büyük bir oyunla karşı karşıyayız… Ülkenin siyasetini ve geleceğini eline almak isteyen güçlerin sesi olarak konuşuyor Zülfü Livanel." ifadelerini kullanmıştı.