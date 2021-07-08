  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Çin Suriye'deki etkinliğini artırıyor
Sakarya'daki havai fişek fabrikası davasında tutuklanan sanık yeniden tahliye edildi
İsveç'te uçak kazası
Bangladeş'te fabrika yangını! Ölü ve yaralılar var
Gündem 'Şov bizden, kitap almak sizden' Zülfü Livaneli reklam kokan işlerin meyvesini aldı!
Gündem

'Şov bizden, kitap almak sizden' Zülfü Livaneli reklam kokan işlerin meyvesini aldı!

Deniz Baykal'a ilişkin açıklamaları ile 'Türk politikasında Sünni baskı var' algısı oluşturup toplumun sinir uçları ile oynayan Zülfü Livaneli'nin esas derdi, katıldığı canlı yayınla ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-07-08 22:34:00 - 2021-07-08 22:34:26
'Şov bizden, kitap almak sizden' Zülfü Livaneli reklam kokan işlerin meyvesini aldı!

 Yeniakit.com.tr 

Geçtiğimiz hafta içi yaptığı açıklamaları ile toplumun sinir uçları ile oynayıp ağır bir provokasyona soyunan Zülfü Livaleni'nin esas derdi, katıldığı bir sosyal medya canlı yayınında ortaya çıktı.

Nebil Özgentürk ile konuştu

Zülfü Livaneli ve Nebil Özgentürk, sosyal medyadan canlı olarak yayınlanan bir programda buluştu. Yayın boyunca birbirlerini güzelleyen ikili, Livaneli'nin yazdığı son kitabını konu edindi. 28 dakika boyunca kitabının tanıtımını yapan Livaneli'nin katıldığı yayın, son günlerde yaptığı açıklamalarının, politikaya değil, kitabının tanıtımına hizmet ettiğini tescilledi.

Kitabını baskıya verdi, toplumun sinir uçları ile oynayarak gündeme geldi

Bir gazeteye konuşan Zülfü Livaneli, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ı gündeme getirmişti. "Deniz Baykal, Kürtleri, Alevileri, ezilenleri sevmez. CHP'nin Baykal gerçeğiyle hesaplaşması şart." ifadelerini kullanan Livaneli, toplumun hassas sinir uçları ile oynayarak, Türk-Kürt, Sunni-Alevi ayrışmasına hizmet etmişti. Livaneli'nin açıklamalarını değerlendiren Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, "Zülfü Livaneli’nin söylediklerine değil , Zülfü Livaneli’yi konuşturana bakmak lazım. Çok büyük bir oyunla karşı karşıyayız… Ülkenin siyasetini ve geleceğini eline almak isteyen güçlerin sesi olarak konuşuyor Zülfü Livanel." ifadelerini kullanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay