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Souza derbiyi unutmadı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı efsane oyuncusu Souza, Beşiktaş derbisini unutmadı.

24 Eylül 2018 Pazartesi 21:15
Souza derbiyi unutmadı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı efsane oyuncusu Alex de Souza, Beşiktaş derbisini unutmadı. Brezilyalı efsane, zorlu karşılaşma öncesi sosyal medyadan mesaj gönderip, "Başarılar Fenerbahçe'm" yorumunda bulundu.

LUGANO VE APPİAH'TAN DESTEK

Sarı-lacivertli takımı kritik Beşiktaş derbisinde 2006-07 sezonunda şampiyon olan eski yıldızları Diego Lugano ve Stephen Appiah da yalnız bırakmadı. Ligde ve Avrupa'da istikrarsız sonuçlar alan Fenerbahçe'ye moral amaçlı ziyarette bulunan ve derbiyi de takip eden Lugano ile Appiah, destek mesajları verdi.

FB TV'ye de konuk olan iki eski yıldız, takımlarına başarılar dilerken, birbirleriyle de hasret giderdi. Lugano ve Appiah'a tribünlerden de sevgi gösterileri oldu.

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 21:15
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