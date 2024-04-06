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Yaşam Sosyete pazarını birbirine kattılar! İşte ‘Bomba var’ diye bağıran şüphelilerin çantasından çıkanlar
Yaşam

Sosyete pazarını birbirine kattılar! İşte ‘Bomba var’ diye bağıran şüphelilerin çantasından çıkanlar

Yeniakit Publisher
2024-04-06 16:29:00 -

Bakırköy sosyete pazarında 'bomba var' diyerek ortalığı birbirine katan şüphelilerin çantasından çıkanlar şaşırttı.

Bakırköy'de Cumartesi günleri kurulan sosyete pazarında kadın hırsızlardan birinin ürün çalarken yakalanması üzerine bomba var diye bağırıp ortalığı birbirine kattığı olayın detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. Bakırköy Sosyete Pazarı'nda şüpheli şahıslarca üzerlerinde bomba olduğu yönünde iddialar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

4 kişi gözaltına alındı

Bölgeye ulaşan ekipler, şüpheli M.G., İ.P. ve yaşı küçük G.P. ve E.N.A.'yı olay yerinde yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelileri yakalayan Kahraman Aslan isimli esnaf ise olanları anlattı. Aslan, “Bir anda gürültü koptu, insanlar koşuşturmaya başladı. İnsanları sakin olmaları gerektiği konusunda uyardık. İnsanların sakinleştiği an kimin yaptığını araştırırken şuradan ağlayarak sakin bir şekilde çıkmaya başladı, dediler ki bu yaptı. Ondan sonra bu muydu falan diye sorduk, kolundan tuttuk, gidemezsin dedik. Bu yaptığın suç dedik. Polis çağıracağım, kolumu bırak diye bağırıp, çağırdı. Bir avukat kadın çıkıp, yaptığı suç dedi. Ben dedi avukatım, bu şekilde yapamaz kesinlikle bırakmayın dedi. Polis çağıracağız dedim, o an aşağıdan polisler gelmeye başladı. Şüpheliyi alıp götürdüler. Ben iki kişi gördüm, bir kız bir de orta yaşlı bayan vardı” dedi.

"Yakalanmamak için biber gazı sıkıp, bomba var paniği oluşturdular"

İstanbul Pazarcılar Odası Başkanı Mesut Şengür ise olaya ilişkin “Pazarda bayram alışverişi yapmaya gelen halkımızın pazarda olduğu anda hırsızlık amacıyla pazara gelen bir grup kadınlar mal çaldılar, müşterilerin cüzdanlarını çalma girişiminde bulundular. Esnafımız bunları yakaladığında kendileri yakalanmamak amacıyla esnafa biber gazı sıkıyor. Yanındaki diğer kişilerde bomba var paniği oluşturarak kaçmaya fırsat arıyor. Böyle bir bağrışma olunca vatandaşlarda da izdiham oluştu, korktu. Vatandaşlar kaçışmaya başladı. Şu anda çok şükür öyle bir durum yok. En büyük sevincimiz bu. Valiliğimizin pazarlarda görevlendirdiği ekipler, olaya müdahale ettiler. Şahıslar yakalanıp gözaltına alındılar, çaldıkları mallarla panik havası oluşturdular ama yakalandılar” şeklinde konuştu.

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