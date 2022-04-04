Sosyete mantısı nasıl yapılır? Sosyete mantısı tarifi
Sosyete mantısı tam ölçülü | Ramazan sofraları için farklı ve kolay bir tarif arayanlar ‘Sosyete mantısı nasıl yapılır?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, sosyete mantısı için hangi malzemeler gerekli? Tam ölçülü sosyete mantısı tarifi:
İftar sofraları için kolay ve farklı bir tarif arayanlar “Sosyete mantısı nasıl yapılır?” sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, sosyete mantısı için hangi malzemeler gerekli?
Sosyete mantısı tarifi
Malzemeler:
- 3 adet yufka
- Yarım su bardağı su
- 4 yemek kaşığı sıvı yağ
İç harcı için:
- 300 gram kıyma
- 1 adet soğan
- 1 yemek kaşığı salça
- Karabiber
- Pul biber
- Tuz
- Maydanoz
- Sıvı yağ
Üzeri için:
- Sarımsaklı yoğurt
Sosu için:
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- Nane
- Pul biber
Sosyete mantısı nasıl yapılır?
Soğanları ince ince doğrayıp sıvı yağda pembeleşinceye kadar kavurun.
Soğanın üzerine kıymayı ilave edin. Ardından salçayı ve baharatları ekleyin.
Kıyma pişince ocağı kapatın ve maydanozları ekleyin.
Yufkaları 4 parçaya kesin.
Yağ ve suyu karıştırın.
Her parça yufkaya su-yağ karışımından sürün.
Yufkaların içerisine iç harçtan ekleyip ve gül şekli verin.
Sosyete mantılarını yağlı kağıt serili fırın tepsisine sürün.
Üzerlerine yağ-su karışımından sürün.
Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında mantıları kızarana kadar pişirin.
Servis tabağına aldığınız mantıların üzerine sarımsaklı yoğurttan gezdirin.
Tereyağında yaktığınız nane ve pul biberi kızdırıp yoğurdun üzerine gezdirin.
Afiyet olsun.