'Sosyete kasabı' Nusret’te büyük ahlaksızlık! Kadının erkek arkadaşı mekanı böyle bastı

“Tuzlama” hareketiyle adından söz ettiren ve ‘sosyete kasabı’ olarak bilinen Nusret Gökçe, bu kez skandal bir olayla gündeme geldi.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle kapattığı işletmelerini yeniden faaliyete geçiren Nusret, restoranlarından birinde kadın müşterisini ağırladıktan sonra, kendisine yaptığı dansı cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Erkek arkadaşı mekanı bastı!

Nusret’in önünde dans eden kadının ‘erkek arkadaşı’ o esnada küfürler savurarak içeri girdi ve olay çıkardı.

Dans eden kadın hemen kendini toparlayarak kaçmaya başladı. Öfkeli adamı kimse durduramadı. Video orada biterken olayın nasıl sona erdiği bilinmiyor.