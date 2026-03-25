Sosyete dünyasında Narkotik Şoku: Sabancılar gözaltında!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği baskınlarda; iş insanları Hakan Sabancı ve Kerim Sabancı, Beşiktaş eski Başkanı Fikret Orman, Galatasaray eski Başkanı Burak Elmas, eski manken Güzide Duran ve model Didem Soydan emniyete götürüldü.

Zanlılara yönelik suçlamalar arasında; "uyuşturucu madde imal ve ticareti", "kullanılmasını kolaylaştıracak yer ve imkan sağlama" ile "fuhşa teşvik ve aracılık" gibi vahim iddialar yer alıyor.

Hande Erçel Hakkında Gözaltı Kararı

Soruşturma kapsamında oyuncu Hande Erçel hakkında da gözaltı kararı çıkarıldığı ancak ünlü oyuncunun şu an yurt dışında bulunduğu öğrenildi. Emniyet güçlerinin konuyla ilgili takibi sürüyor.

Sağlık Kontrolünden Geçirildiler

Gözaltına alınan isimlerden Burak Elmas ve Didem Soydan, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye sevk edildi. Diğer isimlerin ifade işlemlerinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde devam ettiği bildirildi.

Toplumda örnek teşkil etmesi gereken isimlerin böylesine ağır suçlamalarla gündeme gelmesi kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Soruşturmanın derinleşerek devam etmesi bekleniyor.