Sosyal Yaşam Kampüsündeki anneler için bahçeye çiçek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Anneler Günü nedeniyle Buca Sosyal Yaşam Kampüsünde kalan anneler için bahçeye bin 500 sardunya dikti. Korona virüs salgınından dolayı ziyaretçi kabulü yasak olan anneler, çiçek dikimini balkonlardan izledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, korona virüs önlemleri nedeniyle ziyaretçi kabul edilmeyen Buca Sosyal Yaşam Kampüsünün bahçesine, burada kalan anneler için çiçek dikti. Üreticilerden alınan 3 bin sardunyanın bin 500’ü, bugün önlemler gereği yüz yüze annelere verilemeyince, kampüsün bahçesine dikildi. Kampüsteki dikim esnasında, “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Anneler Gününüzü kutlar” anonsu yapıldı. Çiçek dikimini balkonlardan izleyen kadınlar, mutluluklarını el sallayarak gösterdi. Kalan bin 500 sardunya da yarın yine Buca Sosyal Yaşam Kampüsünün bahçesinde toprakla buluşacak.