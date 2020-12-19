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Ekonomi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 186 milyon liralık ek kaynak
Ekonomi

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 186 milyon liralık ek kaynak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, pandemiden ötürü bu ay sosyal yardımlaşma ile dayanışma vakıflarına periyodik paya ilaveten 186 milyon lira daha ek kaynak gönderildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-12-19 12:46:00 -
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 186 milyon liralık ek kaynak

Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada dezavantajlı durumda olan vatandaşların ve hanelerin ihtiyaçlarının karşılanması için sosyal Yardımlaşma ile dayanışma vakıflarına sunulan ödenekler hakkında bilgi verdi.  Salgından dolayı dönemsel muhtaçlık durumuna dikkati çeken Selçuk, “Bu ay bin 3 sosyal yardımlaşma ile dayanışma vakfına gönderdiğimiz periyodik paya ilaveten 186 milyon lira ek kaynak yollayarak toplamda 373 milyon lira tutarında kaynak aktardık” ifadesini kullandı.

Mali imkanlar güçlendirildi

Selçuk, 81 ilde ve ilçelerde bulunan sosyal yardımlaşma ile dayanışma vakıflarına her ay düzenli olarak ‘periyodik pay’ adı altında kaynak aktardıklarını hatırlattı. Selçuk, bu payın aralık ayı için 186 milyon lira olduğunu kaydetti. Selçuk, pandemi nedeniyle dönemsel muhtaçlık kriterleri taşıyan kişilere de yardımda bulunduklarına işaret etti. Ayrıca hem sosyal yardımlaşma ile dayanışma vakıflarının mali imkânlarını güçlendirdiklerini hem de vatandaşların ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkin şekilde yanıt verdiklerini vurguladı.

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